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الحملإنّه يوم حظّك حيث يعدك الفلك بانفراجات منتظرة ومن ناحية ثانية لا قيود ولا إلتزامات تحددّك وتقيّدك ..قد تتلقى دعم من أشخاص نافذين أو أصدقاء موثوقين ..الوضع ملائم لكي تحصل على فوائد ومكاسب مادية.. فقط تجنّب الفوضى وحافظ على المواعيد.الثورتقضي يوماً قد لا يرضي طموحك وتوقعاتك.. فهناك أمور لاتكتمل وتسويفات أيضاً ويكون تركيزك أقل كما تفكيرك بعيداً عن المعطيات والواقع ..تهتمّ لكلام الناس الذي يؤثر على ثقتك بنفسك وعلى مكانتك ..لكن تذكّر سوف ترتفع حظوظك بسبب سعادة الزهرة.الجوزاءأمامك يوم مميّز ومريح ..كما تتصيّد فرص متعددة وبإمكانك القيام برحلة أو تستجمّ بالطبيعة مهما كانت خططك ستشعرك ببعض التغيير والتجديد.. تبدو شخص منفتح متجددّ ونشيط بإنجاز العمل وصاحب ذكاء وبديهة وتستطيع إثبات جدارتك.السرطانيوم لابأس به والحلول مؤجلة قليلاً.. تبدو مشتت الانتباه وتشعر أنّ ظروفك ليست كما تريد.. ربما تستسلم للوضع وتبدي عصبيّة.. تعيش خوف وقلق داخليّ.. لكن الأمر الإيجابي هو دعم الزهرة لك الحالة تلك تعطيك حظوظ وتسرّع لك التطورات خلال الأيام المقبلة.الأسدلديك يوم مليء بالتجديد و لامللَ خلاله ..تبدو اجتماعيّاً مشاركاً بكلّ نشاط فيه أطراف متعددة ..تقضي وقت جيّد بصحبة معارفك ومن تثق بهم وتشعر أكثر بالراحة النفسيّة.. لديك فرص بالعمل والشراكة والعاطفة.. تتغلّب على المنافسين وتكيد من يحسدك.العذراءعندك بعض الهموم وخاصّة بنواحي عائلية وبوضع قد لايكون مريحاً بالعمل وبأمور شخصية.. ستشعر بالتعب الجسديّ من تراكم المسؤوليّات والأعمال ..تهتمّ بأمور روتينيّة ودفع مستحقات وغيرها ..حاول أن تجد وقتاً للراحة ولنفسك وانتبه لصحّة.الميزانأمامك يوم رائع فيه تجديد وترفيه وتسلية ومرح وبإمكانك أن تربح وتكسب وتعتمد على الحظ ..تبدو مندفع وجريء باتخاذ القرارات وتعرف تماماً ماتريد.. مليء بالنشاط ومتحررّ ..وقت ملائم للشراء والتواصل.. أو للقيام بأعمال متعددة تبدو شخصاً مؤثّراً بغيرك فضولي.العقربيومك لايخلو من التعب وتكون مشغول بأمور كثيرة وقد لاتؤدي ماعليك باتقان أو تلتهي بعدة أمور بنفس الوقت.. هناك هموم عائلية ضمن المنزل ومحيطك الأسريّ.. الشيء الإيجابيّ هو موقع الزهرة ما يعطيك ظروف أفضل شخصيّاً خاصّة بنواحي ماديّة.القوستبدو حظوظك جيّدة لهذا اليوم ..هو ملائم للتواصل وللحلول ولتساعد غيرك.. ظروفك تسير للأفضل ولديك ثقة كبيرة بالنفس ..تقوم بتنقلات قصيرة قريبة ليست بعيدة لإنجاز بعض الأمور وتبدو نشيطاً وتعيش تجديد ..كما تتواصل اكثر وفضولك كبير لمعرفة معلومات جديدة.الجدييومك جيّد للربح والمكاسب الماديّة لتهتمّ بأمور رفاهيتك.. هناك مستجدات تخصّ نواحي العمل والحصول على السيولة بسبب حالة فلكية جيدة وخاصّة تواجد زوايا استثنائيّة حيث تتلقّى الدعم الفلكيّ المطلوب كما تكثر المكاسب والأرباح والعلاقات تثمر لصالحك.. مزاجك يكون 70% ..العاطفة : لديك خلال اليوم وضعاً روتينيّاً لكنك تشعر بحاجة لنوع من التجديد وتشعر بالوحدة ربما ..إنما الفترة المقبلة مليئة بالتجديد.. وأفضل شريك خلال يومك السرطان والعقرب والحوت والثور والجدي والحمل والعذراء .الدلوأمامك يوم أكثر من جيّد ستحالفك فيه الحظوظ المتعددة بين الصباح والعصر حيث تتمتّع بالنشاط والتفاؤل و القمر المقبل لفترة الاكتمال يستمرّ بتواجده لديك ليعطيك الذكاء والجاذبية والطبع الإيجابيّ والمتسامح ..حاول أن تستغلّ اليوم لصالحك ..عندك بوقت المساء تربيع سلبي انتبه لحالتك العامة واكتفي بالروتين والتزم منزلك ان استطعت.الحوتيومك هذا لايعدك بشيء غير أنه يجعلك أكثر ميل للعزلة والكآبة ..تبدو حالم وغير واقعيّ وتميل للمبالغة بأفعالك ويكون كلامك فظّاً تجاه من حولك.. تتحاشى أن تندمج بالناس وتفضّل أجواءك الهادئة ..تشعر أنك ضحيّة الظروف.. لكن صباح اليوم التالي تنعكس الأحوال لتكون لصالحك.