"غوغل" يحتفل بالمعلمين على طريقته!

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احتفل عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل"، الأربعاء، باليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام.ونشر "غوغل" رسما متحركا على صفحته الرئيسية تظهر دفترا ولوحا مدرسيا، وفوقهما أدوات تدريس من قبيل مجهر ومثلث وخريطة.وعند النقر على الرسم يظهر في أعلى صفحة "غوغل": الأربعاء 5 أكتوبر، اليوم العالمي للمعلمين، ويمكن مشاهدة أخبار وموضوعات ذات صلة بالموضوع، علاوة على خانات مخصصة للتهاني والفيديوهات.وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين في عام 1994، وذلك إحياءً لذكرى توقيع توصية من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للمعلمين، بشأن أوضاع المدرسين.وتصدر هذه المؤسسات بيانا مشتركا في كل عام للاحتفال بتفاني المدرسين في عملهم الجليل الذي يعود بالنفع على الجميع، فهم ينيرون الدرب للتلاميذ ويساعدونهم على اكتشاف سُبل العلم ومسالكه، كما قالت في بيان سابق.وتقول "اليونسكو" إن هذا اليوم تذكير بالدور الحاسم الذي يضطلع به المعلمون في تحقيق التعليم الجيد والشامل للجميع. "سكاي نيوز عربية"