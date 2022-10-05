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عملية خطف غامضة... فتاة تخطف شاباً

Lebanon 24
05-10-2022 | 14:00
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خلال الساعات الماضية، شغلت واقعة غريبة الشارع العراقي. فقد قامت فتاة عراقية بخطف شاب يمني بهدف الزواج منه رغماً عنه!

وفي التفاصيل، كشف مصدر أمني عراقي، أن الفتاة أقدمت على هذا التصرف كون الشاب ينتمي إلى عائلة ثرية.
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كما أكد أنه تم تحرير الشاب، وفق وسائل إعلام عراقية.

كذلك أوضح أنه بعد إجراء التحريات اللازمة، ألقى مكتب مكافحة الاتجار بالبشر القبض على الشابة في العاصمة بغداد، دون كشف هويتها أو إعطاء مزيد من التفاصيل.

فيما توالت التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد عام 2003
يذكر أن ظاهرة الاتجار بالبشر بدأت في العراق بعد عام 2003 بأشكاله المختلفة ما بين استغلال الأطفال للتسول وإجبار النساء على العمل في تجارة الأعضاء البشرية.

ولكثرة انتشار هذه الجرائم، أقر البرلمان العراقي قانوناً عام 2012 عرّف جرم الاتجار بالبشر بأنه "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم، بوساطة التهديد بالقوة أو ‏استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا ‏لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر، بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو ‏السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية". "العربية" 
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