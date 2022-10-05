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امرأة باعت جثة رضيع لاستخدامها في "السحر"!

Lebanon 24
05-10-2022 | 16:00
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قضت محكمة جزائرية بسجن امرأة أدينت بسرقة جثة رضيع حديث الولادة بغية استخدام جسده في أعمال الشعوذة والسحر.

وبحسب صحيفة "النهار الجديد" المحلية، فقد قضت محكمة الجنايات الابتدائية في ولاية وهران، غربي الجزائر، يوم الثلاثاء، بسجن عاملة نظافة لمدة سبع سنوات بعد ثبوت تورطها بسرقة جثة الرضيع الذي كان قد ولد ميتا في المستشفى الجامعي الحكومي.
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ووقعت  تلك الحادثة التي "هزت الرأي العام" في شهر آذار من العام 2019 عندما قررت تلك العاملة سرقة جثة الرضيع وبيعها لأمراة أخرى لاستخدامها في أعمال السحر والشعوذة.

وقد حكم أيضا على المرأة الأخرى بالسجن أيضا لمدة سبع سنوات دون أن تكشف الصحيفة عن هوية المدانتين، في حين جرى تبرئة 12 متهما من بينهم رئيس رئيس مصلحة (قسم) التوليد في المستشفى بالإضافة إلى ممرضات وقابلات.

وكان والد الطفل قد تقدم بشكوى بعد أن جرى إبلاغه بالاختفاء الغامض لجثة رضيعه، لتسفر التحريات لاحقا عن الإيقاع بعاملة النظافة التي باعت غنيمتها  بنحو 500 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 3500 دولار أميركي.
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