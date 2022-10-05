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الحملخلال الفترة الصباحية الظرف ملائم لتخطط وتتواصل مع غيرك من الأصدقاء الذين تثق بهم لمشاريع مشتركة وخاصّة الأمور الترفيهيّة وتجديد الروتين ..أيضاً لديك مكاسب جيدة ومفاجآت إيجابية.. مع حلول وقت العصر تبدو حظوظك أقلّ وتشعر برغبة لأن تكون منعزل ..حيث تعيش نقيض الحالة التي كانت.الثوربداية يومك تكون منهمك بالعمل وتحب أن يراك الآخرون شخص متميّز وناجح ولو أنّ هناك من يذمّ فيك ..خلال فترة العصر حظوظك أفضل وتعيش أوقات مفرحة وتتواصل مع الأصدقاء خاصّة الموثوقين ..تسرّك الأخبار وتبدو أكثر تحررّ.الجوزاءتبدأ يومك بكثير من النشاط والتفاؤل ..تشعر بحاجة للتجديد والانفتاح وبإمكانك التخطيط لأمور جديدة لكسر الروتين المنزلي أو رحلة ترفيهية جسدية أو فكرية.. لكن مع حلول العصر وانتقال القمر للحوت عليك الإنتباه من كلامك ومراسلاتك وربما تتعرض للفهم الخاطئ أو تكون الأخبار غير سارّة.السرطانخلال الصباح تشعر بالتعب النفسي والقلق وتبدو أيضاً قليل الثقة بالآخرين وشكّك يطال حتى المقربين وانتبه للصحّة ..خلال فترة العصر يغدو الحظّ أفضل وتشعر بارتياح نفسي فتميل للتجديد وقد تتواصل مع أشخاص غرباء ترتاح لهم.الأسديبدأ يومك بحظوظ جيّدة ويكون مناسب لعلاقاتك الاجتماعية وشراكة العمل ..بحلول العصر الظروف تشعرك ببعض التعب النفسيّ والقلق والخوف وتبدو غير مستعدّ للأخذ والرد ..كما تنقصك الدبلوماسية حاول أن تبدي مرونة وكن إيجابيّاً بكل الظروف.العذراءعليك ان تنتبه للصحّة وخاصّة بداية يومك حاول أن لاتبذل مجهوداً شاقّاً حتى لاتتعرض للتعب المفرط ..قد تدفع مصروف ماليّ إضافي ..عصراً تغدو حظوظك أفضل وتعيش أوقات مفرحة وتبدأ فترة جيّدة بنواحي عاطفية وبأمور العمل والعلاقات.الميزانلديك وضع جيد بشكل عامّ و قد تحدث تطورات مهمّة خلال الصباح تتطلّب منك جديّة أكثر ..تقضي وقت رائع ومسلّي وتكون إيجابيّ مع الجميع ..خلال فترة العصر انتبه للصحة ولاترهق نفسك بالعمل الشاق ..راقب الغذاء لاتأكل وأنت متوتر ..قمر الحوت يحفّز لديك العصبية المفرطة.العقربصباحاً لديك وضع لابأس به والوقت مثالي للأمور العائلية وإصلاح خلافات وتقريب وجهات النظر لكن عليك تأجيل الشيء المهمّ ..عصراً تصبح الأفضل من حيث الحظ والبدايات الموفّقة ..كذلك ترغب بالتسلية والمرح وتتلقى أخباراً تسرّك .القوستبدو بداية يومك اجتماعيّاً و لديك دقة ملاحظة وذكاء وبديهة ..انتبه هذه الفترة من خلافات عابرة مع محيطك القريب أو زملاء عمل ..مع حلول العصر تكون لديك هموم عائلية وتبدو حريص ماديّاً وتتردد بأمورك.الجديخلال يومك انتبه من مصاريف ماليّة إضافية ولو أنّ الزاويا الجديدة تعطيك فوائد ومكاسب ماديّة ..تشعر صباحاً بحاجتك للراحة والاسترخاء ..خلال فترة العصر تتصاعد حظوظك وتكون نشيط أكثر وتستخدم الرسائل والإتصالات بشكل أوسع ..تصلك أخبار مفرحة ومعلومات مهمّة.الدلوالقمر مستمرّ عندك حتى العصر مايعطيك فرص جيّدة بكل النواحي وتوازن عقلي وراحة عصبية ويفيدك صحيّاً.. بانتقال القمر للحوت عصراً تكون هناك تطورات ومنها مكاسب مادية وأيضاً مصروف ماليّ وبالغالب تدفع مقابل أمور رفاهيتك.الحوتبداية يومك يحمل بعض التعب النفسي وتشعر بالملل واليأس ..خيالك خصب وعندك قوة حدس وإلهام.. لكن عصراً ينتقل القمر عندك لتشعر بحالة نفسيّة ومزاجية عالية وتهتمّ بنفسك وتتحسّن حالتك الصحيّة ويحفزك قمرك للإبداع ويكون حدسك عالٍ وإيجابيّ.