مذبحة "وحشية".. ضابط شرطة سابق يقتل 22 طفلًا في دار حضانة قبل أن ينهي حياته وحياة عائلته

اقتحم ضابط شرطة سابق حضانة أطفال في شمال #تايلاند وقتل 35 شخصاً على الأقل معظمهم أطفال قبل أن يقتل عائلته وينتحر، فيما أمر رئيس الوزراء برايوت تشان اوتشا بفتح تحقيق بعد هذه المجزرة "الرهيبة".https://t.co/BdIqNnyEoR #فرانس_برس
✍️ ثانابورن بروميامياي ومونتيرا رانجيراجيترانون pic.twitter.com/r0jFsneXhr
— فرانس برس بالعربية (@AFPar) October 6, 2022
اقتحم ضابط شرطة سابق حضانة أطفال في شمال #تايلاند وقتل 35 شخصاً على الأقل معظمهم أطفال قبل أن يقتل عائلته وينتحر، فيما أمر رئيس الوزراء برايوت تشان اوتشا بفتح تحقيق بعد هذه المجزرة "الرهيبة".https://t.co/BdIqNnyEoR #فرانس_برس