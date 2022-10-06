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مذبحة "وحشية".. ضابط شرطة سابق يقتل 22 طفلًا في دار حضانة قبل أن ينهي حياته وحياة عائلته

Lebanon 24
06-10-2022 | 16:00
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أقدم ضابط شرطة سابق على اقتحام حضانة أطفال في شمال تايلاند، الخميس، وقتل 37 شخصا على الأقل معظمهم من الأطفال، في أسوأ مجزرة شهدتها البلاد قبل أن يقتل عائلته وينتحر.

وأفادت الحصيلة الجديدة للشرطة الملكية التايلاندية عن مقتل 37 شخصا بينهم 23 طفلا و12 جريحا في إقليم نونغ بوا لامفو (شمال) إضافة إلى المهاجم.
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وقال الكولونيل في الشرطة جاكابات فيجيتراثايا إن الشرطي السابق بانيا خمراب البالغ 34 عامًا كان يحمل سلاحا ناريا ومسدسا وسكينا، وفتح النار في حضانة عند الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت غ).

ثم فر بالسيارة ودهس العديد من المارة قبل أن يقتل زوجته وطفله ثم أقدم على الانتحار.

وقالت نانثيشا بانشوم مديرة الحضانة لوكالة فرانس برس إن "المهاجم توقف أمام الحضانة وأطلق النار وقتل أربعة موظفين كانوا يتناولون الغداء أمامها".

وأضافت "لقد ركل الباب الأمامي ودخل وبدأ يشطب رؤوس الأطفال بسكين".

وأظهر مقطع فيديو بعد المأساة الأهالي المنهارين في ملجأ قرب الحضانة.
 
 
 
مذبحة "وحشية"

وأمر رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا بفتح تحقيق بعد هذه المذبحة "الوحشية" كما كتب على حسابه على فيسبوك.

وطلب رئيس الوزراء من قائد الشرطة "التوجه إلى الموقع وتسريع التحقيقات".

وقالت الشاهدة باوينا بوريشان (31 عاما) التي كانت على دراجتها النارية قرب محلها لوكالة فرانس برس "حاول صدم أشخاص آخرين على الطريق. اصطدم بدراجة نارية وأصيب شخصان. هرعت بعيدا". وأضافت "كان هناك دماء في كل مكان".

وقال قائد الشرطة الوطنية  دامرونغساك كيتيبرابات في مؤتمر صحافي إن مطلق النار المقيم قرب الحضانة أُقيل من منصبه في يونيو بسبب مشكلة مخدرات.

وقال "كان من المقرر محاكمته غدا (الجمعة) بشأن مشكلة المخدرات التي يعانيها". وأضاف "كان المهاجم في حالة جنون" لكن اختبار دم سيحدد ما إذا كان تعاطى المخدرات موضحا أن السلاح المستخدم تم شراؤه بشكل قانوني وفردي.

وشدد على أن "ما حدث اليوم سيكون درسا لمنع تكراره في المستقبل".

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