سيدة تلتقي بابنتها بعد 45 عامًا من تغيبها... (فيديو)

رصد مقطع فيديو لحظة لقاء أم بابنتها التي تغيبت منذ 45 عاما، وفشلت كل محاولات الأسرة في الوصول إليها.

وأظهر المقطع الذي نشره موقع "اليوم السابع"، الحاجة رضا المعروفة إعلاميا باسم "سيدة الكرنك"، حيث انتشرت قصتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد التقت مع والدتها الحاجة تحية، عقب وصولها من محافظة بني سويف بصعيد مصر، بعد أن فُقدت الابنة في القطار منذ 45 سنة.

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