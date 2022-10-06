Advertisement

الحملاحذر بيومك من الخسائر بشكل عام ..وبناحية ثانية قد تميل لتذكر الماضي وتشعر بالندم ..الوضع السلبيّ مؤقت فلا بأس أن تكون حذر بكلّ خطوة وركّز بانتقاء كلامك وابتعد عن المشاركة في ثرثرة ونميمة ..قد تتعب صحّيّاً لذا خففّ عصبيّتك.الثورالحظّ الجيّد حليفك طوال يومك ..بعد معاكسات دامت أيّام خاصّة بالعمل وبالناحية العاطفية ..تتلقى الفوائد المتعددة ..تميل أن تهتمّ بالصداقة وتجد دعم من أتباع موثوقين أو من شخصية نافذة.. تشعر بتحررّ وتتمتّع بذكاء وفطنة وتجذب اهتمام الجنس الآخر.الجوزاءلاتقلق إن واجهتَ بعض المعاكسات خلال اليوم ..ربما تشعر ببعض الضياع وتختلط عليك الأمور.. وارد أن تسمع كلام مزعج وهناك من ينمّ بظهرك.. انتبه من ردّة فعلك تجاه غيرك وتحكّم بمزاجك ..أنصحك أن تؤجل الأمور المصيريّة.السرطانلديك يوم إيجابيّ بامتياز.. تعيش أجواء مسليّة وتسعى لأن تجدد بحياتك الشخصيّة بعلاقاتك أو بالمظهر الخارجيّ ..بإمكانك أن تخطط لسفر بعيد أو تهتمّ بمواضيع ترفيهيّة وتتعرف على أشخاص جدد كما تحصل على فرصة ماديّة.الأسدبهذا اليوم تكون فرصك فقط من نواحي ماديّة فتحقق منافع جيّدة ..لكن هناك تعب نفسيّ يحفّز شعورك نحو القلق والتوتّر ..بناحية ثانية الشك مسيطر عليك ولا حلول وسط لديك وثقتك بالآخرين ضعيفة.. حاول أن تبدي بعض المرونة.العذراءأوضاعك بالأساس مضطربة لكنها بالأيام المقبلة تتجه نحو حلول مهمّة ..بناحية ثانية أمامك يوم مريح بشكل عام وحظوظك مميّزة خاصّة عاطفيّاً ..كذلك تشعر بارتياح نفسي عامّ.. تتمتّع بحسّ رقيق وجمال وتعود لك الثقة بالنفس فتكون اجتماعي وتبدي كثيراً من المرونة ..فقط تحاشى مواجهة عدوّك.الميزانيبدو أنه يوم يحمل لك بعض التعب والتوتر.. أعمالك كثيرة لاتعرف كيف تبدأ بها وقد تسابق الوقت لتنجز كلّ شيء وذلك مستحيلاً إن لم تطلب مساعدة.. تراودك أفكار سلبيّة وتشعر أنّ أعداءك كثُر.. الأهم ان تنتبه للصحّة ولاتبالغ بالتشاؤم وتحرق أعصابك الأمر بسيط خذه بطريقة سلسة.العقربالقمر يكون بأفضل موضع لك ويشكل معك تثليث ونتيجة ذلك تكون مرتاح شخصيّاً أكثر من السابق.. لديك حدس إيجابيّ يخبّرك بمستقبل أفضل.. يومك ممتع فيه تقضي أوقات سعيدة مع أحباء ورفاق تميل أكثر للإنفتاح بعلاقاتك ويحالفك حظ بما تريده.القوستقضي يوماً لابأس به لكنه ليسَ للحلول المهمّة .. تواجهك بعض الهموم أو المشاكل العائلية ..الحالة الفلكية تعطيك فترة جيدة لمشاريع العمل والمال ..إنما بهذا اليوم عليك أن تعطي الكثير لمن حولك ..لكنك بناحية ثانية تبدو مترددّ وتحسب كثيراً قبل أن تنفق ماليّاً.الجديمن الأيام المميزة التي تعيشها إذ تكون بحالة مزاجيّة عالية.. متفائل متكلّم ومحبوب من الآخرين.. ثقتك بنفسك كبيرة وتتقرّب من الجميع حيث تقدّم المساعدة لمن يحتاجك دون ترددّ خاصّة لمن حولك .. يوم للتواصل ولتحصل على معلومات مفيدة وتنشط بالتنقلات القريبة.الدلويومك مريح بشكل عام ..بناحية يحمل فرص ماديّة جيّدة ومضمونة لكن انتبه لمصروفك الشخصيّ.. و بناحية ثانية عليك أن تتحكّم بصراحتك وطريقة تصرفك ولا تكن مستفزّاً وخاصّة اليوم ..النواحي الماديّة جيدة باستمرار السمات الفلكيّة المهمة كما هو أكثر وقت ملائم للشفاء .الحوتيستمرّ القمر عندك ويتناغم مع نبتون ويكون بمنزلة الرشا لاحقاً فتكون لديك حظوظ مميزة وتشعر نفسيّاً بارتياح وتبدي نشاط بإنجاز عملك وتتلقى أخباراً مفرحة.. ستشعر بالطمأنينة وتبدي امتناناً لكلّ شيء ..جاذبيتك عالية وإيجابيّ بتعاملك مع الآخرين.. تحقق منافع كثيرة وتلقى فرص استثنائيّة هذه الفترة.