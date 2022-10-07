في عام 2023 هذه الأبراج ستكون الاكثر حظاً في الحب.. هل أنت من بينها؟

مع اقتراب العام الجديد 2023، جميعنا لدينا بعض الأهداف التي نتطلع إليها. يمكن أن تكون هذه الأهداف بسيطة مثل بدء مشروع تجاري أو العثور على الحب. ووفقاً لعلم الفلك والأبراج سينعم بعض الأبراج بحظوظ وافرة يمكن أن تغير حياتهم للأفضل، وسيكون عام 2023 من أفضل سنوات حياتهم. فمن هي هذه الأبراج؟

برج الحمل

عام 2023، هو عام الإنجاز والشغف، والرومانسية السعيدة. قد تقابل حب حياتك هذا العام، فهل أنت مستعد لتعيش قصة حبك؟ ستجد أخيراً الشخص الذي كنت تحلم به، وستصبح أحلامك حقيقة. يرسل لك الفلك ردود فعل إيجابية وفي بعض الأحيان حظاً رائعاً حتى نهاية العام. كل شيء ممكن، لذا كن مستعداً لما سيأتي.

برج الثور

حان الوقت للخروج من قوقعتك إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل. ليس لديك سبب للشكوى، النجاح والحظ يدفعانك إلى الأمام. تكون أكثر شغفاً من المعتاد في العام 2023، وسيقودك حدسك إلى ذلك الشخص المميز. ستتاح لك الفرصة لمقابلة شخص يمكنه قلب حياتك رأساً على عقب. ونظراً لأنك أكثر ثقة مما كنت عليه في السنوات السابقة، فستكون منفتحاً على مغامرات جديدة وستكون في طريقك إلى السعادة.

برج الميزان

عام 2023 هو العام المثالي لك. تغييرات جذرية في المجالات الشخصية، مما سيسمح لك بالقيام بأشياء كثيرة أكثر من السنوات الماضية. ستكون مدفوعاً بالرغبة في الاستمتاع. تتحلى بجديد وتتخلى عن كل ما يزعجك. الحب من النظرة الأولى يمكن أن يجعلك تؤمن بالحب الحقيقي مرة أخرى. يعدك العام 2023 بالكثير من الحظوظ، وستكون الأمور في مكانها بالتأكيد. أنت على موعد مع مغازلات رقيقة، شاعرية، ومبتكرة، وتحظى بحضور مميز وملفت بين الآخرين.

برج العقرب

يسجل عام 2023 بداية جديدة ودورة تجددية في حياتك. سلوكك الإيجابي وجاذبيتك الطبيعية هي ما يجعلك مميزاً للغاية. حان الوقت لتترك نفسك وتستمتع قليلاً. سيكون النصف الأول من العام حافلاً بالمشاعر والرومانسية وسيكون هناك التناغم والسعادة والمرح في العلاقات. جاذبيتك ستكون في ذروتها وبالتالي إن بادرت وحاولت فأنت بالتأكيد ستتمكن من الفوز بقلب من تُحاول إستمالته.

برج الجدي

يُعد عام 2023، واعداً ولا سيما النصف الثاني منه. ستنتقل من اللحظات المعقدة إلى التجارب المذهلة. لن يكون هناك شيئاً بعيد عن متناول يديك. ستجد عشقاً جديداً ومثيراً، وسيحدث ما لا يمكن تصوره. ستكون أكثر إستعداداً للإستماع، وسوف تُبدي اهتماماً أكبر، وستترك جانباً تلك الجدية والصارمة والمتهورة التي تميزك، وستستسلم دون أي متاعب للحب.

برج الحوت

يُعتبر عام 2023، عاماً مليئاً بالوعود بالنسبة لك، يمكنك أن تتوقع أن تعيش اللحظات غير العادية التي طالما حلمت بها. يمكن أن يفاجئك الحب بلقاء موثوق ومثير. سيكون هناك تغييرات مفاجئة. ستشهد أوقاتاً مميزة، وإستقراراً عاطفياً، والرومانسية ستكون في ذروتها وستنعم بعلاقة حب أو زواج.

(الجميلة)