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شاب محظوظ اكتشف الذهب والفضة مرتين... تعرفوا إلى قصته!

Lebanon 24
07-10-2022 | 11:00
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جون راندل، شاب بريطاني محظوظ، اشترى من موقع التسوق الشهير "أمازون"، جهاز كاشف المعادن، وراح يبحث عن الذهب والفضة حتى وجد كنزا كبيرا.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "الصن" البريطانية فقد تمكن الشاب البريطاني من العثور على قطع فضية عمرها 400 عام في جولته الثانية بحثا عن كنوز الأرض.
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وجاء هذا الإنجاز بعد أن وجد في المرة الأولى مجرد مسامير صدئة وسكين، عن طريق جهاز اكتشاف تتبع المعادن الذي يبلغ ثمنه 168 دولارا فقط.

وفي وقت لاحق، عثر الشاب الحاصل على درجة البكالوريوس في هندسة شبكات الطاقة، على كنز لا يقدر بثمن: 380 قطعة نقدية ثمينة.

ويعتقد أن هذه القطع النقدية النادرة دفنت إبان الحرب الأهلية الإنجليزية بين عامي 1642- 1651.

وبعض هذه النقود تنتمي لفترة ملوك مختلفة، مثل الملك تشارلز الأول وجيمس الأول وإليزابيث الأولى وماري الأولى، مشيرا إلى أن غالبيتها من الفضة.

 وقال إنه أمر مدهش أن تعتقد أنه لم يلمسها إنسان منذ نحو 400 عام.

وقال إن الجزء العلوي من القدر الذي كان يحتوي النقود كان على بعد 15 بوصة تحت سطح الأرض فقط.

وعندما شاهد رأس الجزء العلوي من القدر علم أنه ثمة شيء هناك، وبدأ الحفر ليكتشف أن القدر كان كبيرا.

وأبلغ الشاب البريطاني السلطات في مدينة كوفتنري بأنه على عثر على كنز.

وستقرر السلطات البريطانية ما إذا كانت النقود التاريخية ستحوّل إلى متحف أو يمكن بيعها، وكذلك مقدار المكافأة التي سيحصل عليها جون راندل.
 
 
(سكاي نيوز)
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