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منوعات
تقدّم لها بطلب الزواج فصفعته... ما السبب؟
Lebanon 24
07-10-2022
|
09:10
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تحول عرض زواج رومانسي إلى صدمة للمتفرجين في إحدى مباريات البيسبول، بسبب ردة فعل الفتاة التي صفعت حبيبها على وجهه أمام الجميع.
وفي مباراة اجتمعت خلالها الحشود، لمشاهدة فريق تورونتو بلو جايز وهو يواجه فريق بوسطن ريد سوكس، لم يتوقع الجمهور أن ينتهي عرض ألكسندر كوردا للزواج من حبيبته نهاية مأساوية.
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وفي مقطع فيديو حصد أكثر من 250 ألف مشاهدة، شوهد، ألكسندر يتقدم لحبيبته بعرض الزواج، حاملا بيده خاتما مصنوعا من السكاكر.
وعندما رأت صديقته الخاتم، دهشت وصفعته على وجهه، بينما صرخ المشجعون في رعب من مقاعدهم.
في حين أنه من غير المعروف ما إذا كان الاقتراح حقيقية أم لا، فقد تكهن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان مجرد خدعة لجذب الانتباه.
(سكاي نيوز)
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