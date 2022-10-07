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منوعات
منطقة إيطالية سوف تدفع لك لزيارتها!
Lebanon 24
07-10-2022
|
13:28
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قررت منطقة "فريولي فينيتسيا جوليا"، الواقعة أقصى شمال شرقي إيطاليا، تعويض الزائرين إليها عن رحلاتهم إذا سافروا بواسطة القطار من أي مكان في البلاد.
وإذا لم يكن ذلك هذا كافيا لجعلك تقفز على متن أول طائرة متجهة إلى إيطاليا، فسوف تمنحك هذه المنطقة أيضا بطاقة تكتسب دخولا مجانيا إلى المتاحف، ووسائل النقل العام المجانية، والخصومات في أماكن أخرى، وفقا لما ذكره موقع شبكة "سي إن إن" الإخباري الأميركي.
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الشرط الوحيد؟
أما الشرط الوحيد مقابل "هذه المجانية" فهي أنه يجب عليك البقاء هناك لمدة ليلتين على الأقل، ويمكن القول إن هذه ليست تضحية كبيرة في هذه المنطقة، التي يحدها شرقا سلوفينيا والنمسا شمالا وإقليم فنيتة غربا والبحر الأدرياتي جنوباـ ذلك أن الزائر سيجد المدن القديمة للفنون والجبال التي تغطيها كروم العنب، وبعض أفضل الشواطئ في إيطاليا.
ابتداء من أمس الخميس وحتى 31 أيار 2023، سيقوم مجلس الترويج السياحي المحلي برد أجرة القطار المحلية للمسافرين الذين يصلون إلى مدينتي تريست وأوديني، وفي منتجعات غرادو وليغانو سابيادور الساحلية، في محاولة للترويج السفر المستدام.
يمكن للزوار السفر بواسطة قطارات "ترينيتاليا" التي تديرها الدولة، من الخطوط الإقليمية المنتظمة إلى شبكة خطوط "إنترسيتي" و"فريتشي" عالية السرعة.
ويجب على الزائر حجز باقة، بما في ذلك الإقامة في فندق مشارك في المبادرة؛ عند حجز باقة ليلتين، سيتم خصم سعر تذكرة العودة كخصم من الإجمالي. وسيحصل الضيوف أيضا على بطاقة "أف في جي كارد" مجانا، والتي تتيح الدخول المجاني للمتاحف والجولات المصحوبة بمرشدين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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