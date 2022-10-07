رحلة مدتها 15 دقيقة مع سيارة "أوبر" تكلف 39 ألف دولار!

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أصيب أوليفر كابلان، بالصدمة بعد أن دفع 35 ألف جنيه إسترليني (39 ألف دولار) مقابل رحلة مدتها 15 دقيقة مع شركة "أوبر" للنقل، عندما اختلط على السائق بين بلدتين واحدة في مانشستر وواحدة في أستراليا.قيل لأوليفر، البالغ من العمر 22 عاما، إن الرحلة ستكلف 10 جنيهات إسترلينية فقط، من هايد في مانشستر الكبرى إلى أشتون أندر لين.ومع ذلك، فقد استيقظ في صباح اليوم التالي ليجد أن "أوبر" قد حاولت أخذ 35427.97 جنيها إسترلينيا من حسابه المصرفي، فيما يُعتقد أن السائق قد خلط بين أشتون أندر لين وبلدة أشتون بالقرب من أديلايد في جنوب أستراليا.