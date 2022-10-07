هدية لبوتين بمناسبة عيد ميلاده الـ70

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أفادت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية بأن الرئيس، ألكسندر لوكاشينكو، سيقدم جرارا بيلاروسيا هدية إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة عيد ميلاده السبعين.وأوضح الزعيم البيلاروسي أن الآلة يمكن تركيب إكسسوارات كثيرة عليها للقيام بمختلف أعمال الزراعة، مشيرا إلى أن هناك "مليون من هذه الإكسسوارات كما يعلم الجميع"، إلا أن اختيار الرئيس لوكاشينكو وقع على إكسسوار يجعل الجرار ينشر البذور في الأرض، وهو الذي يصلح لكثير من الأعمال.وتابع لوكاشينكو: "سوف نزرع القمح، أو ربما بذور أخرى. سنزرع لبولندا وربما لأوروبا حتى لا يتضوروا من الجوع، وحتى لا يسرقوا قمح أوكرانيا، ويرسلونه للبلدان الفقيرة".وكان الرئيس بوتين قد أعرب عن عزمه المشاركة في أستانا بأول قمة من نوعها لأعضاء رابطة الدول المستقلة بين روسيا وآسيا الوسطى، والتي سيشارك بها كذلك الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو."تاس"