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رقم خيالي... كم بلغ سعر احدى الماسات المرتبطة بالملكة اليزابيت؟

Lebanon 24
08-10-2022 | 02:00
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بيعت ماسة وردية مقابل 49.9 مليون دولار في هونغ كونغ، لتحطم الرقم القياسي عالميا لأعلى سعر للقيراط لماسة تباع في المزاد.

الماسة "ويليامسون بينك ستار" وحجمها 11.15 قيراط، بيعت في مزاد بدار سوذبيز هونغ كونغ مقابل 392 مليون دولار هونغ كونغ (49.9 مليون دولار أمريكي). وقدر ثمنها في البداية بواحد وعشرين مليون دولار.
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وحصلت الماسة على اسمها من ماستين ورديتين أسطوريتين. الأولى كانت الماسة "ويليامسون" وحجمها 23.60 قيراط وقدمت للملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية كهدية زفاف عام 1947، بينما الثانية هي الماسة "بينك ستار" وحجمها 59.60 قيراط، بيعت مقابل 71.2 مليون دولار في مزاد عام 2017.

"ويليامسون بينك ستار" هي ثانية أكبر ماسة وردية تظهر في مزاد، وعادة ما تكون الماسات الوردية هي الأندر والأثمن من بين الماسات الملونة.

المدير الإداري لمؤسسة (77 دياموندز)، توبياس كورميند، قال: "عندما تفكر في الرابط الجذاب بالملكة إليزابيث، وارتفاع أسعار الماسات الوردية بفضل ندرتها المتزايدة وعلى خلفية اضطراب الاقتصاد العالمي، تثبت هذه الماسة أنها عرض مغر للغاية للشخص المناسب"."أسوشيتد برس"

 


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