إليكم توقعات الأبراج للعام 2023.. من سيكون الأوفر حظاً في الحب؟

مع اقتراب الأشهر الأخيرة من العام ينتظر الجميع لمعرفة ما الذي يحمله عام 2023، من مفاجآت وأحداث بالنسبة للحب. ومن سيجد الحب ويتصالح مع نفسه ومع الآخرين، وما هي أهم اللحظات الرومانسية والعاطفية التي ستصادف الأبراج؟

إليكم أبرز التوقعات العاطفية للأبراج للعام 2023

برج الحمل

الحياة العاطفية لبرج الحمل ليست مشرقة جداً هذا العام، بل سيشعر بخيبة أمل. بشكل عام، السعادة والحزن هذا العام هما متساويان، من المهم أن تتعامل مع الأوقات الصعبة بمهارة وفعالية وإلا ستؤدي إلى مشاكل أكبر في الحياة. هناك الكثير من الأشخاص من حولك لديهم مشاعر تجاهك، لكنك لست في عجلة من أمرك لتحديد من ستفتح له قلبك. تحتاج إلى التأكد من السماح للأشخاص المناسبين بدخول حياتك. بالنسبة للمتزوجين يُعتبر العام 2023 جيداً. في بداية العام، سيتعين عليك مواجهة بعض التحديات. اعتباراً من آذار 2023 فصاعداً، ستشهد حياتك العاطفية العديد من التغييرات الجيدة. يجب أن تستفيد إلى أقصى حد من فرصك خلال هذا الوقت حيث يمكن أن تتغير الأشياء في النصف الثاني من العام. في نهاية العام، قد لا تسير الأمور كما هو مخطط لها وقد تواجه العديد من المشاكل في حياتك الزوجية.

برج الثور

يبدأ العام 2023 بالكثير من التحديات بالنسبة للمتزوجين أو الذين يعيشون علاقة حب. إذا استمتعت بالأشهر الستة الأولى من العام بسعادة، فستشهد بقية العام بعض التغييرات. لكنك ستعمل على حل مشاكلك. للتأكد من تحسّن زواجك أو علاقتك، عليك أن تضع كبريائك جانباً. لا يساعد إذا كنت تعتقد أنك أفضل من هذا الشخص. قلل من ذاتك وسيعمل كل شيء نحو الأفضل. إذا كنت غير مرتبط وتبحث عن شخص يمكنك الزواج منه، فسيكون هذا العام المناسب للعثور على الشريك المثالي.

برج الجوزاء

سيؤثر تراجع كوكب المشتري في شهر مارس بشكل إيجابي على حياتك العاطفية، مما يجعلك أكثر عرضة للزواج في النصف الثاني من العام. بالنسبة للمتزوجين، تكون الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، عرضة لبعض الاضطرابات في الحياة الأسرية وستتخذ بعض القرارات بسوء نية في هذا الوقت، والتي ستندم عليها لاحقاً. عندما يتعلق الأمر بالجدال، لا تغضب. حاول تهدئة المشكلة وحلها من خلال الحجج المعقولة. تعلم كيف تتسامح مع ميزات شريكك التي لا تتطابق تماماً مع نظرتك.

برج السرطان

يُعتبر النصف الأول من العام 2023 ليس مؤاتيا، لكن النصف الثاني من العام يستحق الأمل، حتى أنّ بعض الناس يجدون النصف الآخر. بشكل عام، علاقات الحب ليست بالسلاسة والسهولة التي تريدها، خاصة في بداية العام. يجب أن يتذكر المتزوجون أنّ الوقت قد حان للتعامل مع المشاكل بصبر وتفهم. لا تأخذ المشكلة على محمل الجد، وإلا فستكون سبب الانهيار.

برج الأسد

تُعتبر بداية العام 2023، الوقت المثالي لك. يمكن أن يجد الكثير من الناس الحب الحقيقي هذا العام. خاصة خلال أشهر مارس وأبريل ويونيو، يمكن لأي شخص كنت تنتظره أن يأتي إلى حياتك. خلال الفترة من تشرين الثاني إلى كانون الأول، يمكنك اتخاذ قرار بالزواج. بالنسبة للمتزوجين، ستكون بداية العام أروع فترة، عندما يكون كل شيء على ما يرام وهادئاً. ستقضي وقتاً ممتعاً ورائعاً مع النصف الآخر.

برج العذراء

أنت لا تهتم بما يكفي بشأن من يحبك ويهتم بك بسبب عبء المسؤولية والعديد من المخاوف الأخرى. يجب أن تنتبه لقضايا الاتصال لأنّ ذلك سيساعد على زيادة التفاهم وتحسين الحياة العاطفية. بالنسبة للمتزوجين، لن تكون قادراً على التصالح مع شريكك حول أي مشكلة. تشعر أنك عالق وغير مرتاح من كانون الثاني إلى نيسان. قد تضطر إلى ترك عائلتك لسبب ما. لكن لحسن الحظ تحصل على دعم من الأصدقاء.

برج الميزان

في العام 2023، سيكون عليك قضاء المزيد من الوقت مع من تحب. لا تنسى دمج الرومانسية والعاطفة في حياتك العاطفية، لمساعدة حبك على الازدهار. بالنسبة للمتزوجين، تبدو الفترة الأولى من العام 2023 صعبة، وتكون حياتك الزوجية عرضة للنزاعات لسبب ما. ومع ذلك، يجب أن تدرك أنّ هناك أوقاتاً يمكن فيها للغضب والعدوان أن يجعل شريكك يشعر بعدم الارتياح. حاول أن تتجنب الأشخاص الذين يؤثرون عليك وعلى شريك حياتك. تذكر أنّ العلاقة لا ينبغي أن تكون سجناً لأي شخص.

برج العقرب

سيكون لديك في العام 2023 المزيد من الفرص والظروف المواتية لفهم من تحب ولإعادة تقييم ثقتك به. يدعمك كوكب الزهرة ويشجعك على التعبير عن مشاعرك. ومع ذلك، لن يحالفك الحظ كثيراً هذا العام. خذ هذا الوقت للتعرف على نفسك بشكل أفضل. يجب أن تكون حذراً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023. ستكون الفترة من أيلول إلى تشرين الثاني جيدة جداً لأولئك الذين يبحثون عن الحب الحقيقي في حياتهم. بالنسبة للمتزوجين، سيؤدي تأثير زحل إلى تشاجر كلاكما حول قضايا تافهة. حتى أن هناك أزواج يشعرون أنه لا توجد طريقة للتفاهم بعد الآن. في نيسان، سيتحسن الوضع قليلاً. يجب عليك حل أي خلافات وعدم نسيان إظهار الثقة المتبادلة. سيكون لزواجك تأثير مباشر على حياتك الشخصية كثيراً. من سبتمبر إلى نهاية العام سيكون أفضل وقت بالنسبة لك.

برج القوس

سوف تقابل شخصاً له تأثير كبير على حياتك. الحب هدية جميلة يجب أن تفسح المجال لها في حياتك. خلال فترة نهاية العام، قد تقرر تقديم حبيبك لأفراد عائلتك. ستحصل على دعم أفراد أسرتك، مما يزيد أيضاً من فرصك في الزواج. بالنسبة للمتزوجين، حاول حل أي خلافات بينكما في أقرب وقت ممكن. لا تدع أي شخص آخر يتدخل في علاقتك. يجب أن تكون صادقاً ومخلصاً لشريكك. الحب لا يزال موجوداً، افعل كل ما في وسعك للتأكد من أنّ شريكك يشعر بأنه محبوب. كن إيجابياً بشأن من تحب طوال الوقت. سوف يساعدك هذا على تطوير عادات جيدة يمكن أن ترفع علاقتك إلى مستوى جديد.

برج الجدي

يجلب العام الجديد 2023 العديد من حالات الصعود والهبوط لمولود الجدي. إذا كنت خالي القلب، كن متفائلاً ومنفتحاً على الحب. إنه أهم شيء في العالم. ستبدأ في النهاية في المواعدة مرة أخرى. بعد حياة مغلقة. إذا قررت الزواج من حبيبك، ناقش الأمر مع أفراد عائلتك. بالنسبة للمتزوجين، تقدم بداية العام بعض التحديات لحياتك. قد يكون هناك سوء فهم أو مشاكل غير متوقعة. نتيجة لذلك، ستزداد التوترات بينك وبين شريكك، وستكون غير راضٍ عنه وعن حياتك الزوجية. قد تنفصل عن شريكك لسبب ما. للحفاظ على علاقتك الزوجية، عليك أن تعرف كيف تتجاهل، لا تنتقد، ولا تجعل شريكك يشعر بالسوء. لا تسمح لأي نوع من سوء الفهم بالازدهار في علاقتك لفترة طويلة.

برج الدلو

تكون العلاقات في العام 2023 جيدة جداً، يقرر المرتبطون عاطفياً اتخاذ خطوات مهمة مثل الزواج. تحظى بدعم كبير من حبيبك، مما سيساعد على تحسين العلاقة بينكما. سوف يزدهر الحب والرومانسية، هذا سيزيد من الحب والثقة. في نهاية العام، يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة للمتزوجين. تكون أكثر راحة في التعبير عن مشاعرك لشريكك. يصبح كل شيء سهلاً بسبب وجود تواصل فعّال مع الشريك. تذكر أنه يجب أيضاً التعبير عن الحب بالكلمات بانتظام. حس الدعابة هو ما يجعل العلاقة أكثر إثارة وأقل مللاً.

برج الحوت

تكون في العام 2023 على استعداد لفتح قلبك للحب ومنح نفسك المزيد من الفرص. يمكنك أيضاً الحصول على استجابة إيجابية من الجانب الآخر. تزدهر العلاقات الملتزمة طويلة الأمد. ستكون تجربة جيدة للتعبير عن حبك ومشاعرك لشريكك. حاول أن تكون قدوة حسنة. أظهر اهتمامك بأحلام الآخرين واجعلهم يعرفون أنه يمكنهم دائماً الاعتماد على مساعدتك. لا تتوقع من الآخرين أن يفعلوا الأشياء التي لم تبذل جهداً للقيام بها لنفسك.

(الجميلة)