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دخلت إلى مقهى لتشرب الشاي فعلقت.. وهكذا أنقذتها الشرطة (فيديو)

Lebanon 24
09-10-2022 | 08:00
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أقدم صاحب مقهى تركي على إغلاق الباب على سيدة كانت تنوي شرب الشاي في المكان الذي دخلت إليه في مدينة بورصة التي تعد رابع أكبر مدينة في تركيا والتي تقع شمال غربي البلاد، وقد تدخّلت الشرطة لإخراجها من المقهى عند منتصف ليل الجمعة.

 

وأظهرت عدّة مقاطع فيديو تم تداولها على نطاقٍ واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلّية في تركيا، قدوم الشرطة لإخراج فاطمة تشفيك، السيدة التي أغلق صاحب المقهى الباب عليها، من المكان الذي كانت تنوي شرب الشاي فيه، بحسب ما قالته تشفيك.

 

من جهته، قال صاحب المقهى واسمه محمد ياشار إيشلايه، إنه كان يود تناول الطعام في مكانٍ آخر وقريب، ولذلك اضطر لإقفال المقهى بعجالة رغم وجود سيدةٍ تركيّة في الداخل والتي قالت بدورها إنه كان ينبغي على صاحب المقهى إخراجها منه قبل إغلاقه، وفق ما ورد في مقطع فيديو نشرته صحيفة "يني شفق".

 
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وكانت السيدة التي علقت داخل المقهى،قد اتصلت بالشرطة التركية لإنقاذها والتي جاءت إلى المكان، وتلا ذلك قدوم صاحب المقهى الذي قام بفتح الباب فور وصوله.

 

وتقدّمت تشفيك بشكوى لدى الشرطة بذريعة حجز حريتها بدون سبب أو حقٍ في ذلك. وتساءلت في مقطع فيديو موجّهةً سؤالها لصاحب المقهى: "من الذي منحك الحق في سجني؟ كان يمكنك ببساطة أن تطلب مني مغادرة المقهى قبل أن تقوم بإقفال بابه وتمضي".

 

وانهالت تعليقات ساخرة من مستخدمي مواقع التواصل في تركيا على صاحب المتجر الذي قال حرفياً في مقطع فيديو آخر إنه كان يتناول الحساء. وكتب أحدهم مغرداً على موقع "تويتر": "صاحب المقهى يحب الحساء كثيراً، ولهذا أقفل المقهى دون أن ينتبه لوجود السيدة لديه".

(العربية)

المصدر: العربية
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