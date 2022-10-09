عثرا على كنز بالصدفة.. عملات ذهبية بآلاف الدولارات

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عثر زوجان في بريطانيا مؤخرا على 264 قطعة نقدية ذهبية، عن طريق الصدفة، كانت مخبأة تحت أرضية المطبخ.ويعود الفضل في عثور الزوجين على القطع النقدية الذهبية التي تقدّر قيمتها بـ754 ألف إسترليني (836 ألف دولار)، إلى سقوط فنجان على أرضية المطبخ بالمنزل القديم الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر.وتسبب الفنجان في كسر جزء من أرضية المطبخ، الأمر الذي جعل الزوج يحاول إصلاحه، ليكتشف عملات معدنية في كوب من الخزف المصقول، وفقما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية.