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فيديو لسباق خطير بين حافلتين على أسبقية الوصول للركاب

Lebanon 24
09-10-2022 | 14:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر فيديو لسباق خطير من نوع خاص بين سائقي حافلة كانا يتسابقان للحصول على الزبائن وهما يقودان في اتجاه معاكس للطريق مما عرض حياة الركاب للخطر.

وبحسب صحيفة "النهار" المحلية فقد أظهر مقطع الفيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي مشاحنات بين سائقين لحافلتين للنقل الحضري (المدني) وهما يسيران في الاتجاه الممنوع.
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واعتبرت مصالح الدرك الوطني أن ما قام به السائقان يعد سلوكاً خطيراً وعنيفاً هدد سلامة المسافرين، بالإضافة إلى تعريض حياة سائقي السيارات الأخرى.

ويظهر في المقطع لجوء سائقي الحافلتين إلى مناورات خطيرة تنم عن تهور شديد.

وأكدت مصالح الدرك في بيان أنه بعد معاينة الفيديو فإن السائقين قد اقترفا جنحة "تعريض حياة الغير للخطر".

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