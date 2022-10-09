قتل زوجته بسبب "عصيدة المولد النبوي"





وبحسب موقع قناة "الجماهيرية" فإن تلك الجريمة قد وقعت، أمس السبت، في منطقة الوحيشي.

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وأشار الموقع إلى أن المتهم ينتمي إلى أحد التيارات السلفية التي تحرم الاحتفال بمولد النبي محمد، وتعتبر ما كل يرافق تلك الاحتفالات بدعة محرمة. أقدم رجل ليبي يقطن في أحد أحياء مدينة بنغازي، شرقي البلاد، على قتل زوجته بحجة أنها أعدت طبق طعام يسمى عصيدة المولد النبوي.وبحسب موقع قناة "الجماهيرية" فإن تلك الجريمة قد وقعت، أمس السبت، في منطقة الوحيشي.وأشار الموقع إلى أن المتهم ينتمي إلى أحد التيارات السلفية التي تحرم الاحتفال بمولد النبي محمد، وتعتبر ما كل يرافق تلك الاحتفالات بدعة محرمة.

وقد أقدم ذلك الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته أو عمره على قتل زوجته "بالخطأ" عقب ضربه المبرح لها بسبب طبخها لحلوى "العصيدة" والتي اعتاد الكثير من الليبين على أكلها في ذكرى المولد النبوي، والتي يحرمها متشددون.