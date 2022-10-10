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منوعات
للأسبوع الثاني.. فيلم الرعب "سمايل" يتصدر الإيرادات بأميركا
Lebanon 24
10-10-2022
|
11:00
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تصدّر فيلم الرعب "سمايل"، إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني، حاصداً ما يقرب من 17,6 مليون دولار، على ما أعلنت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.
وتؤدي سوزي بيكون، ابنة الممثلين كيفن بيكون وكيرا سيدغويك، دور معالجة تبدأ تعاني اضطرابات بعد أن تشهد على حدث مروع مرتبط بأحد مرضاها.
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واحتل فيلم "لايل لايل كروكودايل" الكوميدي الموسيقي الجديد للرسوم المتحركة والحركة الحية من إنتاج سوني، المرتبة الثانية مع إيرادات بلغت 11,5 مليون دولار.
ووصف المحلل ديفيد أ. غروس هذه النتيجة بأنها "انطلاقة ضعيفة" رغم التقييمات الجيدة للفيلم الذي وضع نجوم أصواتهم على شخصياته، بينهم خافيير بارديم وشون مينديز.
وفي المرتبة الثالثة، عمل جديد آخر هو فيلم التشويق الكوميدي "أمستردام" الذي حصل على 6,5 ملايين دولار.
وحصد الفيلم تقييمات ضعيفة رغم ما وصفه غروس "بمجموعة رائعة من المواهب أمام الكاميرا وخلفها".
وفي المرتبة الرابعة، بتراجع مركز واحد عن الأسبوع الماضي، حل فيلم "ذي وومان كينغ" المستوحى من أحداث تاريخية.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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