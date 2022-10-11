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انتحل صفة رائد فضاء وأوهمها أنّه يريد العودة إلى الأرض ليتزوجها... وهذا ما حصل!

Lebanon 24
11-10-2022 | 14:00
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وقعت سيدة يابانية ضحية عملية احتيال ضخمة خسرت فيها مبلغ يقدر بنحو 30 ألف دولار، ودون أن تحقق ما تبتغيه.

وفي التفاصيل، أن سيدة يابانية تبلغ من العمر (65 عاما) تعرضت للاحتيال من طرف رجل يدعي أنه رائد فضاء روسي موجود في محطة الفضاء الدولية.
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وزعم الرجل أنه يحتاج إلى مال من أجل العودة إلى الأرض، لكي يتمكن من الزواج بها.

وبدأ الاثنان في الدردشة في حزيران الماضي عبر منصة "إنستغرام"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن أجل الإيقاع بالضحية، قام الرجل بملء حسابه على "إنستغرام" بصور من الفضاء، وقال لها إنه موجود في محطة الفضاء الدولية.

ولاحقا، أبلغ الرجل المرأة التي لم يُذكر اسمها، أنه وقع في حبها ويريد الزواج منها، ولأجل ذلك سينتقل إلى اليابان حتى يبدأ معها حياة جديدة.

وقال لها إنه بحاجة إلى أموال من أجل تغطية تكاليف ثمن الصاروخ ورسوم العودة إلى الأرض حتى يكون بجانبها.

لكن في نهاية المطاف، شكت المرأة بقصة "الحبيب المزعوم"، وتجري السلطات اليابانية التحقيق في القضية على اعتبار أنها قضية "احتيال رومانسية".
 
 
(سكاي نيوز)
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