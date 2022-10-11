Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
11-10-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-999358-638011497018365118.jpg
Doc-P-999358-638011497018365118.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 الحمل:
عملك الجاد وجهدك سينجزان مهمة كبيرة.
الثور:
الأعمال التي كانت تواجه عقبات في الأيام الماضية سيتم حلها بشكل طبيعي وسهل اليوم.
الجوزاء:
سيتم الانتهاء من معظم العمل في الوقت المحدد.
Advertisement
السرطان:
معظم الأعمال ستنتهي اليوم حسب رغبتك.
العذراء:
ضع مخططًا كاملاً لمهامك أولاً لإكمالها بشكل صحيح.
الأسد:
ستنجح في تحقيق النتائج الصحيحة وفق عملك الجاد.
الميزان:
أكمل مهامك دون إضاعة الوقت في حركة خاطئة.

العقرب:
لا تتسرع في اتخاذ أي قرار واتخذ الأمر بعناية في عملك.

القوس:
على الرغم من عبء العمل، ستجد أيضًا وقتًا لاهتماماتك.

الجدي:
ستكون مهتمًا بشكل خاص بالأعمال الجديدة.

الدلو:
عملك الجاد سيكون ناجحًا في إكمال أي أعمال مختلفة.

الحوت:
حاول إكمال عملك المهم في وقت مبكر من اليوم.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-10-11
14:00 | 2022-10-11
11:00 | 2022-10-11
08:00 | 2022-10-11
05:00 | 2022-10-11
02:00 | 2022-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website