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بـ7 ثوان فقط.. ما السيارة التي يجب إزاحتها لتسيير حركة المرور؟

Lebanon 24
12-10-2022 | 02:00
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في هذا اللغز الذهني، الذي اخترناه لك اليوم عزيزي القارئ نقلاً عن موقع "جارغان جوش" Jargan Josh، حاول تحديد السيارة التي تريد إزاحتها لتسيير حركة المرور العالقة في الصورة. ويمكن للأشخاص ذوي معدل الذكاء المرتفع اكتشاف السيارة في غضون 7 ثوانٍ فقط!
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ففي الصورة التي تحتوي على الخدعة البصرية اليوم، هناك 7 سيارات قد اجتمعت عند تقاطع وتسببت بازدحام مروري. فإذا تمت إزاحة سيارة واحدة فقك من الازدحام المروري، فسيكون سهلا على بقية السيارات التحرك في طريقها وفك الأزمة المرورية.
 
الإجابة
إذا نظرت في اتجاه جميع السيارات السبع الموجودة في الصورة بعناية، فستتمكن من تحديد السيارة التي يجب إزاحتها لإزالة الازدحام المروري على الطريق. والآن دعونا نحدد السيارة التي يجب إزالتها من بين السيارات السبع:

*السيارة رقم 1 والسيارة رقم 2 تسير في نفس الاتجاه باتجاه الجنوب عند تقاطع الطريق.
*تسير السيارة رقم 4 والسيارة رقم 5 في نفس الاتجاه باتجاه الغرب عند تقاطع الطريق.
*تسير السيارة رقم 6 والسيارة رقم 7 في نفس الاتجاه باتجاه الشمال عند تقاطع الطريق.
*السيارة رقم 3 فقط تسير في الاتجاه الشرقي عند تقاطع الطريق.
لذا، فإن الإجابة على هذا الاختبار العقلي هي أن يتم إزاحة السيارة رقم 3 للتخلص من الازدحام المروري. فعند إزاحة السيارة رقم 3 من الصورة، سيكون بإمكان السيارات الست المتبقية السير بسلاسة في طريقها.

وفي هذه الحالة ستبدأ السيارة رقم 1 والسيارة رقم 2 في المرور باتجاه الجنوب أولا. ثم ستتمكن السيارة رقم 4 والسيارة رقم 5 من السير في الاتجاه الغربي ثانيًا. وأخيرًا، سيكون بإمكان السيارة رقم 6 والسيارة رقم 7 السير في اتجاه الشمال.

وعادة ما يتطلب الأمر لبعض من التفكير الجانبي لحل اللغز في غضون الوقت المحدد. إلا أنك على الأغلب ستشعر بالرضا عند اكتشاف الإجابة.
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