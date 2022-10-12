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راتب مغرٍ.. إعلان عن وظيفة مميزة في قصر باكنغهام!

Lebanon 24
12-10-2022 | 04:50
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أعلن قصر باكنغهام في بريطانيا، عن وظيفة مميزة لطيار براتب مغرٍ، سيكون مخصصا للعمل مع "كبار الشخصيات".

 

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن طيار الهليكوبتر أو المساعد الذي سيقع عليه الاختيار، سيكون فردا في أعضاء النخبة الخاصة برحلات الملك تشارلز الثالث، المعروفة اختصارا بـTKHF.

 

وسيكون مقر العمل في قاعدة تابعة للقوات الجوية الملكية بقرية "أوديهام" بهامبشاير، وسيحصل الطيار على راتب جيد، وإجازة سنوية مدفوعة مدتها 5 أسابيع.

 

وتستخدم العائلة المالكة مروحية من طراز Sikorsky S76 C، حيث استخدمت السنة الماضية في 179 رحلة، بلغت تكلفتها 906 آلاف جنيه إسترليني.

 

وبحسب إعلان الوظيفة فإن العاملين على رحلات الملك "فريق صغير من الطيارين والدعم الأرضي، يعمل على توفير أعلى مستوى من الخدمة لأفراد العائلة المالكة".

(سكاي نيوز)

 

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المصدر: سكاي نيوز
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