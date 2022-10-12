Advertisement

منوعات

عمرها 62 عاماً وتقوم بتخريب إطارات سيارات المواطنين... ما قصتها؟

Lebanon 24
12-10-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-999525-638011802799181952.jpg
Doc-P-999525-638011802799181952.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت سيدة بريطانية تبلغ من العمر 62 عاما، سبب قيامها بتخريب وتفريغ إطارات حوالي 100 سيارة دفع رباعي في الشهر الماضي.

وقالت العضوة والناشطة في مجموعة The Tire Extinguishers البيئية، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إنها تشعر "بالغضب" من سائقي المركبات "المدمرة للمناخ"، لافتة إلى أنها وتريد تجنيد "جيش من النساء" للانضمام إلى احتجاجها.
Advertisement

وذكرت السيدة التي طلبت أن تُدعى آنا، أنها تستهدف سيارات الدفع الرباعي في غرب لندن أثناء عودتها من العمل بالدراجة إلى المنزل، مشيرة إلى أنها قامت بتفريغ إطارات 16 مركبة في إحدى الأمسيات.

وأكدت آنا أنها مستعدة لقضاء بعض الوقت في السجن بسبب قضيتها، ولن تتوقف إلا إذا اتخذت الحكومة إجراءات ضد سيارات الدفع الرباعي، بما في ذلك حظر الإعلانات عن تلك الفئة من المركبات.

وعن مبرراتها، قالت آنا: "تتسبب هذه السيارات بتلوث كبير يؤثر علينا، كما أن سائقيها يرهبون راكبي الدراجات والمشاة".

وأضافت: "لا أشعر بالخجل مما أقوم به. هدفي جذب الانتباه لخطورة وأضرار سيارات الدفع الرباعي على البيئة والمناخ، واستهلاكها الكبير من الوقود".
 
 
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-10-12
13:01 | 2022-10-12
12:39 | 2022-10-12
12:01 | 2022-10-12
11:53 | 2022-10-12
09:50 | 2022-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website