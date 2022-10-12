إكتشاف لوحة فسيفساء أثرية نادرة في مدينة سورية (صور)

أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية عن اكتشاف لوحة فسيفساء كبيرة نادرة في مدينة الرستن.



وتبعا لخبراء المديرية فإن اللوحة التي عثر عليها تعتبر تحفة أثرية نادرة وتعود للعصر الروماني.

Advertisement

(روسيا اليوم)