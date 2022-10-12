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إكتشاف لوحة فسيفساء أثرية نادرة في مدينة سورية (صور)

Lebanon 24
12-10-2022 | 14:00
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أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية عن اكتشاف لوحة فسيفساء كبيرة نادرة في مدينة الرستن.

وتبعا لخبراء المديرية فإن اللوحة التي عثر عليها تعتبر تحفة أثرية نادرة وتعود للعصر الروماني.
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اكتشاف لوحة فسيفساء أثرية نادرة في مدينة الرستن السورية
 
اكتشاف لوحة فسيفساء أثرية نادرة في مدينة الرستن السورية
 
 
(روسيا اليوم)
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