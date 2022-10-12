اغتصبوها وأحرقوها حية... إليكم تفاصيل هذه الجريمة المروّعة!

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هزت جريمة بشعة بلدة كيمبرلي في جنوب إفريقيا عندما اغتصب 3 رجال سيدة ثلاثينية وقاموا بإحراقها حية في واقعة مأساوية ومروعة من نوعها.ووفقا لما ذكرته صحيفة "الديلي ستار" البريطانية، فإن 3 رجال مجرمين استدرجوا السيدة التي تبلغ من العمر 34 عاما إلى حديقة في روديبان في البلدة الإفريقية ثم اعتدوا عليها.وأضافت الصحيفة البريطانية أنه في تفاصيل الجريمة البشعة، صب الرجال الثلاثة المجرمون على جسد السيدة البارافين وأشعلوا فيها النيران، فيما وصفته الشرطة بأنها "جريمة كراهية" محتملة.وتوفيت السيدة الثلاثينية يوم الأحد الماضي متأثرة بجراجها في المستشفى بعدما نقلت إليه بعد الاعتداء عليها.ووفقا لتقارير محلية، تعيش السيدات في بلدة كيمبرلي في جنوب إفريقيا في حالة خوف كبيرة بسبب ما حدث مع السيدة الضحية.وقال أحد السكان المحليين لـSABC News: "يمكن أن يحدث شيء لامرأة كهذه، وما حدث معها أمر محزن ومفجع جدا، يمكن أن يحدث لابنتي مثلا".