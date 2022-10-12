Advertisement

منوعات

اغتصبوها وأحرقوها حية... إليكم تفاصيل هذه الجريمة المروّعة!

Lebanon 24
12-10-2022 | 09:08
A-
A+
Doc-P-999569-638011879141057887.jpg
Doc-P-999569-638011879141057887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هزت جريمة بشعة بلدة كيمبرلي في جنوب إفريقيا عندما اغتصب 3 رجال سيدة ثلاثينية وقاموا بإحراقها حية في واقعة مأساوية ومروعة من نوعها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الديلي ستار" البريطانية، فإن 3 رجال مجرمين استدرجوا السيدة التي تبلغ من العمر 34 عاما إلى حديقة في روديبان في البلدة الإفريقية ثم اعتدوا عليها.
Advertisement

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه في تفاصيل الجريمة البشعة، صب الرجال الثلاثة المجرمون على جسد السيدة البارافين وأشعلوا فيها النيران، فيما وصفته الشرطة بأنها "جريمة كراهية" محتملة.

وتوفيت السيدة الثلاثينية يوم الأحد الماضي متأثرة بجراجها في المستشفى بعدما نقلت إليه بعد الاعتداء عليها.

ووفقا لتقارير محلية، تعيش السيدات في بلدة كيمبرلي في جنوب إفريقيا في حالة خوف كبيرة بسبب ما حدث مع السيدة الضحية.

وقال أحد السكان المحليين لـSABC News: "يمكن أن يحدث شيء لامرأة كهذه، وما حدث معها أمر محزن ومفجع جدا، يمكن أن يحدث لابنتي مثلا".
 
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2022-10-12
09:50 | 2022-10-12
08:00 | 2022-10-12
05:00 | 2022-10-12
04:50 | 2022-10-12
02:13 | 2022-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website