وفقاً لبطاقات التارو.. هذه الابراج الأكثر حظاً في 2023

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يتساءل الكثيرون ماذا يُخبى الفلك من أحداث وتطورات ومفاجآت للأبراج وفقاً لبطاقات التارو في العام 2023؟ وما هي التغييرات والاتجاهات الجديدة المنتظرة؟ اليكم ابرز حظوظكك العاطفية والمهنية وفقاً لبطاقات التارو للعام 2023، حسبما ينقل موقع "الجميلة":يجلب لك كوكب زحل والمشتري بعض التغييرات المهمة في العام 2023. يمكن أن يكون بعضها مفيداً جداً، وقد يحتاج البعض الآخر إلى انتباهك وحذرك. على سبيل المثال، قد يؤثر زحل على اتصالاتك ونفقاتك ومكاسبك المالية، وعلاقاتك الاجتماعية. اذا كنت قد مررت سابقاً بفترة من الخضات على الصعيد المهني فإنك ستدخل مرحلة أكثر إستقراراً. من المحتمل أن تقوم بالعديد من المشاريع الجديدة والمهمة.في عام 2023، سيلعب كوكب زحل والمشتري دوراً أساسياً في حياتك. الموقف الإيجابي والصبر والمثابرة والبحث، هي العناصر الأساسية التي ستلعب دوراً في طريقك إلى النجاح. في الربع الأول من العام، يُنصح أن تتحلى بالصبر وتجنب أن تكون عدوانياً حتى تتمكن تنفيذ خططك. يجب عليك المثابرة والابتعاد عن التعليقات السلبية.من المتوقع أن يكون عام 2023 عاماً فريداً بالنسبة لك. ستكون أكثر توجهاً نحو العمل، وستضع هدفاً وتتبعه بلا هوادة، والذي قد يكون شيئاً كنت تفتقر إليه في الماضي، وكنت تعمل على تحقيقه. أخيراً، قد تصل إلى نقطة في حياتك حيث ستنفذ كل ما تعلمته. توقع القيام بمزيد من السفر لمسافات قصيرة والحصول على وتيرة أكثر انشغالاً في الحياة.في عام 2023، ستتغير صحتك وتمويلك وعلاقتك بأقاربك والسعادة التي تحصل عليها من وظيفتك وتتطلب بعض الاهتمام. لذلك، ينصحك عبور زحل بالتأمل ويحذرك من الإفراط في التفكير لأنه سيؤثر على صحتك وقدرتك على اتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الإجهاد والتأثير السلبي في البيئة المحيطة سلباً على جودة ونتائج عملك، لذلك عليك الانتباه إلى إدارة عملك وأفكارك اللاواعية، والتي يمكن أن تتشوه إذا واجهت عقبات وتأخيرات في تحقيق أحلامك.تُقدّم أفكاراً مثالية وتُلاقي إعجاباً من محيطك، وتُتاح لك فرصاً لإبراز مواهبك وتنفيذها. تختبىء مكامن النجاح وراء تعاونك مع فرقاء آخرين والتضامن مع شركاء أو زملاء من أجل تحقيق هدف مشترك. ابتعد عن البحث كثيراً في أخطائك السابقة وبدلاً من ذلك ابدأ العمل على جميع مشاريعك المعلقة. قد تعاني صحتك من وجود أي أفكار سلبية في رأسك. يمكن أن تحميك ممارسة التأمل المنتظم من الآثار الضارة للمريخ وزحل، والتي يمكن أن تؤثر على صحتك بشكل كبير.ستحتاج إلى الصبر وقوة الاهتمام بحياتك الشخصية والمهنية وصحتك في الربعين الأول والأخير. في الربع الثاني، يُنصح بقضاء بعض الوقت مع عائلتك وأصدقائك. يتطلب زحل مزيداً من الجهد وأيضاً اتباع نهج إيجابي في الحياة الشخصية والمهنية. من المتوقع أن يجلب كوكب المشتري السعادة في الربع الثاني من العام 2023 من خلال تقديم المزيد من الفرص المهنية لك، والترقية والزواج.يبدو عام 2023، بالنسبة لجميع مواليد الميزان، محظوظاً ومتفائلاً طوال الوقت تقريباً. قد يساعدك انتقال كوكب الزهرة في بناء دائرتك الاجتماعية وتقديم المشورة لمن حولك. قد تواجه شغفاً قوياً بمشاعر متصاعدة، والتي من المحتمل أن تؤثر بشكل كبير على علاقتك مع الشريك بسبب تقلبات موقع المريخ. تحتاج في عام 2023 إلى التحلي بالصبر مع وضعك الحالي. مع تقدم العام، سيساعدك انتقال المشتري على حل جميع المشكلات التي تواجهها في علاقتك.تنعم بالقدرة الفطرية على مقاومة المشاكل. تشير توقعات التارو إلى أنّ بداية العام ستكون مزدهرة للغاية. قد تتلقى بعض المكافآت الجيدة من استثماراتك القديمة بسبب كوكب المشتري. يغمرك العام 2023 بخيراته. وتُطلق المشاريع وتُنهي كل ما يُزعجك، وتُنمّي مواهبك وتُحوّل بعض الأفكار إلى إنجازات وبعض الأمنيات إلى حقائق.تسير الأمور بسلاسة مع نهجك المتفائل في بداية العام 2023. قد يكون عاماً ممتازاً للاختلاط بشخص ما إذا كنت عازباً. مع مرور العام، ستكون دائرتك الاجتماعية أكثر وضوحاً. ستتمكن بسهولة التعامل مع المواقف العصيبة. قد تحقق الكثير من آمالك وأحلامك وتطلعاتك وأهدافك.يجلب لك العام 2023 الانجذاب نحو الجمال والوئام وظروفاً سعيدة جداً. ستشعر بمزيد من الاسترخاء والفعالية تجاه نفسك. سوف تمتلىء إحساساً بالبهجة هذا العام. لا يجب أن يرتبط الجمال والجاذبية بشيء واحد فقط. يمكن أن يكون ملموساً ومنتشراً في آفاق مختلفة. يمكن أن تكون مرتبطة بأي شيء في حياتك. يمكن أن يكون في مجالات الفن أو الهندسة المعمارية أو حتى الارتباط بمكان جديد وجميل قد تسافر إليه حول العالم.قد ترى الانسجام كعنصر أساسي في حياتك في العام 2023. لذلك سوف تتبع مبادئ السلام، والتي من المحتمل أن تساعدك في مسعاك. علاوة على ذلك، يمكنك الاستمرار في نشر فرحتك وسعادتك في العمل أو المنزل مع الأصدقاء وكل من تقابلهم. سيتوسع خيالك أيضاً، مما يمنحك فرصاً للإبداع، ومساعدتك في أحلام اليقظة حول ما ترغب في البناء عليه لاحقاً. سوف تتلقى أخباراً جيدة تتعلق بالمال والشؤون المالية.تجد نفسك كسولاً مع بداية العام 2023، وتفتقر إلى الطاقة لتقديم نفسك بالطريقة التي اعتدت عليها. من المتوقع حدوث تغيير في وظيفتك أو بيئة عملك مما يؤدي إلى عدم اليقين وعدم الإستقرار. ستبدأ الأمور في الظهور بشكل جيد بحلول الأسبوع الثالث من فبراير 2023. يُنصح بإجراء عمليات شراء أو بيع ممتلكات في شهر فبراير تقريباً.