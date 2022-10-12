Advertisement

منوعات

4 أشخاص استغلوا قاصرًا... ماذا فعلوا بها؟

Lebanon 24
12-10-2022 | 12:01
A-
A+
Doc-P-999636-638011987728800612.jpeg
Doc-P-999636-638011987728800612.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت الشرطة الإسبانية في مدينة مليلية 4 أشخاص بتهمة استغلال فتاة مغربية قاصر في الأشغال المنزلية ثلاث سنوات وحرمانها من الدراسة، وهي في وضع إداري غير نظامي.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس" أن المعنيين عملوا على إرغام القاصر على العمل لصالحهم بعدما استقدموها من إحدى المدن المغربية المجاورة، وأشارت إلى أن اثنين (وهما زوجان) من الموقوفين تربطهما قرابة بأهل الفتاة، وأقنعاهم بالبحث عن مستقبل أفضل لابنتهم في بداية الأمر.
Advertisement

ووعد المعنيان أسرة الفتاة بمنحها التعليم وتسوية وضعيتها القانونية في إسبانيا، الأمر الذي شجّعها على السماح لهما باصطحابها سنة 2019، قبل أن يتم استغلالها في الأعمال المنزلية في بيتين منفصلين في المدينة.

وكشف متحدّث باسم قيادة شرطة مليلية أن القاصر كانت ملزمة بالوجود الدائم من أجل خدمة الموقوفين، كما تم تقييد تحركاتها إلى الخارج واتصالاتها الهاتفية إلى درجة إرفاقها بإحدى بنات الزوجين خلال مغادرتها البيت من أجل جلب المقتنيات المطلوبة، مقابل حصولها على حوالي 100 يورو شهريا تدفع منها ثمن طعامها.

وأكد المصدر ذاته أنه بعد مدة طويلة من الاستغلال تم طرد الفتاة القاصر من المنزل، لتقوم سيدة من جنسية إسبانية مقيمة في المدينة باصطحابها إلى المنزل للعمل لديها في الأشغال المنزلية.

وأشار إلى أن الضحية تعرّضت لمدة شهر للمعاملة المسيئة نفسها في البيت الجديد، قبل أن يتم طردها إلى الشارع.

وتمكنت القاصر من الوصول في نهاية الأمر إلى وزارة الأحداث والأسرة التي أبلغت شرطة المدينة بالأمر، فباشرت التحقيق في الواقعة، ليتم توقيف المعنيين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-10-12
13:01 | 2022-10-12
12:39 | 2022-10-12
11:53 | 2022-10-12
11:00 | 2022-10-12
09:50 | 2022-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website