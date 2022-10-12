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جريمة مروعة تهز الهند: منجمون يقتلون شخصين ويأكلون أعضاءهما

Lebanon 24
12-10-2022 | 12:39
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ألقت الشرطة الهندية القبض على ثلاثة أشخاص يوم الثلاثاء، في ولاية كيرالا، يشتبه بأنهم قتلوا امرأتين في قضية تضحيات بشرية وممارسة "السحر الأسود".

وأفادت الشرطة بأن المتهمين، زوجان ورجل ثالث، قاموا بتعذيب الضحيتين بشدة قبل قتلهما، كما أعلنت أن المشتبه بهم هم من "ممارسي السحر والتنجيم".
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وتصدرت القضية المروعة عناوين الصحف في الهند، وأثارت قلق سكان ولاية كيرالا، التي تعتبر واحدة من أكثر الولايات تقدما في البلاد.

يذكر أن "السحر الأسود" لا يزال يمارس في بعض أجزاء الهند، إذ يعتقد ممارسوه أن هذه الطقوس يمكن أن "تجلب الرخاء وتساعد النساء على إنجاب الأطفال وعلاج الأمراض وحتى إمطار السماء".

إلى ذلك، أشار موقع "india today" إلى أن المشتبه بهم كانوا يمرون بضائقة مالية، وقد قاموا بتقطيع أشلاء الجثتين وطهيها وأكلها.
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