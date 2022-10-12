خسرت حياتها بعد خطأ إملائي.. وفاة طفلة نتيجة العنف المدرسي!

توفيت طفلة مصرية نتيجة ضربها من قبل معلمها في إحدى المدارس بمحافظة الدقهلية.



وفي التفاصيل، تعرضت الطفلة بسملة أسامة علي محمد (9 أعوام) للضرب على الرأس بعصا خشبية من قبل مدرسها بعد أن أخطأت إملائيا خلال كتابة بعض الكلمات على السبورة، ونقلت إثر ذلك إلى العناية المركزة في مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة بعد تعرضها لنزيف في المخ، وانتهت هذه الحادثة بوفاتها. (روسيا اليوم)

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