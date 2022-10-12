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الحمللديك يوم مميّز لن تشعر خلاله بملل أو روتين يقيّدك وتلمَس ذلك أكثر من الأمس ..بإمكانك أن تبدأ خططك الشخصيّة فتواجد القمر بالجوزاء يعطيك انفتاح بعلاقاتك.. تتواصل أكثر فتتلقى اتصالات مطوّلة وتتكلم وتكتب الرسائل كما تقوم بتنقلات قريبة حيث تبدو نشيطاً متفائلاً وتعيش التجديد.. تهتمّ بمحيطك المقرّب.الثورلديك يوم للأرباح والمكاسب الماديّة ذلك بوجود القمر بالجوزاء والذي يشعرك بارتياح ويدعمك ماليّاً ..تميل للراحة والترفيه وشراء ماتحب.. إن شئت أيضاً لتدللّ نفسك وتخصصّ وقت للراحة والاسترخاء ..فقط احذر من كلامك وحين تنقل المعلومات هناك مفاجآت قد تحدث .الجوزاءبعد معاكسات الأيام الفائتة لديك فترة مميّزة حيث تكون الأكثر حظّاً و مليء بالنشاط والتفاؤل وتجد أن كل شيء يسير لصالحك بسبب انتقال القمر عندك فتزداد فرصك وشخصيّاً تمارس جاذبية أخّاذة وتبدي إيجابية بتعاملك.. موضع القمر لديك يجعل حياتك أسهل وكلامك مسموع وعقلك منفتح وفضولك ايجابيّ.السرطانالفلك بهذا اليوم يسبب لك بعض المعاكسات فتزداد توتر وتميل للتذمّر ويكون الحدس فيه خوف وتبدو أكثر كآبة..لاتقلق أو تصرّ على التشاؤم وحاول الابتعاد عن الأشخاص والأجواء السلبية أو المشحونة ..نفسيّاً أنت بحاجة للوحدة وترتيب أفكارك ..تتخبّط بحبال الحيرة ولاتجد أجوبة لتساؤلاتك ..تخفّف سمة القمر حدّة الوضع ابتداءً من الظهر.الأسدحظوظك هي الأفضل خلال اليوم حيث تشعر بارتياح نفسيّ.. تكون مليء بالطاقة والذكاء ولديك الفرص بنواحي متعددة وثقتك بنفسك عالية ..تهتمّ بشكلك ورفاهيّتك وتدرس طريقة كلامك وترتفع مكانتك وتسجّل حضور إجتماعيّ بتواصلك المكثّف ..تتشارك الأوقات مع الأصدقاء..كما عندك فوائد مادية جيدة مثل زيادات.العذراءيوم لابأس به وبشكل عامّ الفترة تحمل تغييرات جديدة خاصّة أنّ الزهرة بالميزان متصل بالسعود ما يعطيك نهاية لكلّ أزماتك قريباً منها ماديّة ومنها عاطفية وصحية وعائلية.. خلال اليوم تهتمّ بأمور المعيشة والشراء وتفاصيل الأمور ..تبدو بليغاً بكلامك و نجمك محبوب وتجد كلّ القبول من الآخرين.. كما تتداول الناس أخبارك بهذه الأيام .الميزانلديك يوم مهمّ فالحظ يحالفك بعد أيّام من التعب ..فيه كسر للروتين والكثير من الفرص والسبب موقع القمر.. يجعلك متفائل وتشعر بالتحررّ وقادر على التجديد.. هذه فترة تلائم التواصل مع جهات خارجيّة ولتعرف أشخاص جدد كذلك العلاقات تدعمك .العقربعليك بهذا اليوم أن تكون مرن وعمليّ ولاتدقق بكلّ شيء خاصّة التفاصيل.. تزداد حساسيتك لاتستطيع تقبّل النقد وتنقصك المرونة ولاحلول وسط لديك ..الفلك يجعلك مندفعاً ويعطيك طاقة أكبر لإنجاز كلّ الأعمال بوقت قصير ويدعمك من نواحي الصحّة والمال.. فقط انتبه لمصروفك ونفقاتك ولاتكن مسرفاً.القوسبعد فترة صعبة كان واضحاً أنّ هناك معاكسات أتعبتك ..ستجد بيومك هذا ارتياحاً وتحالفك الحظوظ وتكون الأمور أفضل وتلمَس ذلك مع انتقال القمر للجوزاء حيث تتحلّى بالنشاط والإيجابيّة كما تبدو مشاركاً تتواصل أكثر تنجذب لكلّ مايسعدك ويحقق لك توازن وانسجام حيث تقضي وقتاً ممتعاً .الجديتبدو أكثر تفاؤلاً بداية اليوم ولديك وضع ماديّ جديد مبشّر بسبب التغييرات الفلكية.. لو كان هناك بعض التعب بفترة لاحقة بالنهار حيث تكون المسؤوليات كثيرة وتشعر ببعض الإرهاق الجسديّ ..لاتحرق أعصابك وانتبه للصحّة ..حاول أن تجد وقتاً للراحة والنوم وخففّ تركيزك على رؤية التفاصيل الذي يضيّع منك الوقت.الدلوفترة إيجابيّة بامتياز لعدّة أسباب أهمّها تواجد القمر بالجوزاء ..تزداد جاذبيّتك وحظوظك تكون مضاعفة وخلال اليوم ستحب التجديد والانفتاح بعلاقاتك حيث تستخدم التواصل الإجتماعيّ وبإمكانك أن تعتمد على الحظ ..وقت مناسب لإنجاز مهام قريبة مثل أن تتسوّق مايهمّك وتقوم بواجباتك المنزلية وتشعر أنّ الجميع يحتاجك.الحوتيوم لايخلو من المسؤوليات الملقاة على عاتقك والتي تظهَر أمامك ابتداءً من الصباح بسبب انتقال القمر للجوزاء ..نفقات إضافية وتطورات تخصّ أملاكك الشخصية.. تكون مشغول ومشتّت الانتباه ولاتكاد تثق بشيء وهناك هموم و مشاكل عائلية ..قد تحتاج لأن تتذكّر الماضي هروباً من حاضرك ..لكن الزهرة متصل بالسعود ببيت مهم ذلك يجعلك بحالة أفضل خاصة بالمال.