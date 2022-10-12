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مواجهة بين قط وثعلب... اليكم ما حصل

Lebanon 24
12-10-2022 | 23:08
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شهد مقر رئاسة الحكومة البريطانية "10 داونينغ ستريت" في وسط العاصمة لندن، مواجهة فريدة من نوعها، عندما تصدى القط لاري الذي يقيم في المقر، لثعلب دخيل.

مواجهة بين القط لاري وثعلب في مقر الحكومة البريطانية (فيديو)بعد مغادرة جونسون.. القط لاري عبر "تويتر": لقد خرجت للتحقق من رحيله! (فيديو وصور)
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ورصد شريط فيديو تفاصيل الواقعة التي حدثت ليلا، عندما اقترب القط لاري، الذي يحمل لقب "كبير صائدي الفئران"، من الثعلب الذي بدا دخيلا على المكان.

وظل الثعلب يتحرك في المكان محاولا تجنب المواجهة مع لاري الذي أصر على ملاحقته وطرده.

وجاء القط لاري إلى مقر رئاسة الحكومة البريطانية في عام 2011، ومنح منصب كبير صائدي الفئران في عهود 4 رؤساء حكومات هم: ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس."RT"


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