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منوعات
نفوق أكثر من 477 حوتا... اليكم ما حصل على احد الشواطىء
Lebanon 24
13-10-2022
|
02:00
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نفق حوالي 477 حوتا من فصيلة "الحوت الطيار" بعد أن علقت على شاطئين نائيين في نيوزيلندا خلال الأيام الماضية، حسب مسؤولين.
وقال دارين غروفر، المدير العام في مشروع "جوناه"، وهي منظمة خيرية غير ربحية تساعد في إنقاذ الحيتان، إن نشطاء المشروع لم يستطيعوا إعادة تعويم جميع الحيتان العالقة، حيث نفقت جميعها بشكل طبيعي أو تم التخلص منها بالقتل الرحيم، ووصف ما حدث بـ"الخسارة المفجعة".
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وألقت الحيتان نفسها على جزر تشاتام، التي يقطنها حوالي 600 شخص وتقع على بعد 800 كيلومتر شرق جزر نيوزيلندا الرئيسية.
وقالت وزارة الحفاظ على البيئة النيوزيلندية إن 232 حوتا تقطعت بها السبل يوم الجمعة الماضي في شاطئ توبوانغي، بالإضافة إلى 245 حوتا آخر في خليج وايهيري الاثنين.
يأتي الحادث بعد أسبوعين من نفوق حوالي 200 حوت طيار في أستراليا بعد أن تقطعت بها السبل على شاطئ ناء في جزيرة تسمانيا.
وقال غروفر "بُعد موقع الحادث، ووجود أسماك قرش في المياه المحيطة يصعب على المتطوعين محاولة إعادة تعويم الحيتان كما فعلوا في أحداث الجنوح سابقة".
من جهته قال ديف لوندكويست، المستشار البحري التقني بقسم الحماية في وزارة البيئة، "لا نعيد تعويم الحيتان بنشاط في جزر تشاتام بسبب خطر التعرض لهجمات من أسماك القرش على البشر وعلى الحيتان نفسها، لذلك كان القتل الرحيم هو الخيار الأفضل"."أ ف ب"
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