إنتحرت داخل الجامعة وتركت رسالة مؤثّرة... هذه تفاصيل قيام طالبة برمي نفسها من الطابق الرابع

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تخلصت طالبة مصرية في الكويت من حياتها، بإلقاء نفسها من ارتفاع عالٍ داخل كلية العلوم التى تدرس فيها في جامعة الكويت.وأكد الأمين العام لجامعة الكويت، الدكتور محمد زينل، إنه بمراجعة كاميرات المراقبة تبين أن الطالبة ألقت بنفسها من الطابق الرابع، وفشلت محاولات إسعافها وفارقت الحياة.وقالت الجامعة في بيانها إن الطالبة توفيت في أحد مستشفيات وزارة الصحة، وذلك بعدما اتخذت الفرق الطبية بالجامعة جميع الإجراءات لإسعافها.وكشف بيان الجامعة أن تحريات المباحث الأولية تؤكد وجود شبهة انتحار.في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الطالبة المنتحرة تحمل الجنسية المصرية، وتركت رسالة مكتوبة قبل انتحارها، كتبت فيها: "بابا عمره ما حسسني إني كبيرة، على طول موترني ويخليني أشك في نفسي، أحب أقوله شكرا قضيت رسالة الماسونية وخلصت البشر من واحد".