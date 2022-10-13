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اعتدت على أحد الركاب... إليكم ما حصل على متن طائرة!

Lebanon 24
13-10-2022 | 11:00
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أظهر مقطع فيديو متداول لحظة طرد مسافرة من متن طائرة كانت متوجهة إلى نيويورك، بعد أن رفضت إخراج كلبها واعتدت على أحد الركاب.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، دخلت امرأة في منتصف العمر في شجار مع مضيف طيران، وهددته بالضرب، بعدما حاول إخراجها من الطائرة، كما قامت برمي زجاجة على مسافر، بعد أن طلب منها رفع كلبها عن ركبتيها.
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وحاول المضيف إخراج المرأة من الطائرة، خلال رحلة على متن طائرة "أتلانتا" كانت متوجهة إلى مطار "جون كيندي"، وعرض عليها استرداد ثمن تذكرتها، بينما استمرت الأخيرة في رفع صوتها.

وتم استدعاء قسم شرطة "أتلانتا" إلى مكان الحادث، لكن متحدثا باسم الشركة قال إنه لم تكن هناك اعتقالات.

 
(روسيا اليوم)
 
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