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فنون ومشاهير

هل سيتعاون مروان خوري مع شيرين عبد الوهاب قريباً؟

Lebanon 24
02-07-2024 | 23:00
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تحدث النجم مروان خوري عن النجمة شيرين عبد الوهاب والأزمات المتتالية التي تمر بها، متمنياً التعاون معها في عمل فني جديد.

وأكد النجم اللبناني أن شيرين عانت الكثير في الفترة  الأخيرة، قائلاً: "هي فنانة حسّاسة جداً، ويمكن الإنسان الحساس والشفّاف بيتعرض لكتير إشيا أكتر من غيره، والظروف بتأثر عليها كتير"، ومضيفاً: "هي محبوبة من الكل، وانشالله ربنا بيعطيها الصحة والأيام الحلوة".
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وأكد مروان خوري أنه على تواصل قديم مع شيرين، كما يتواصل دائماً معها ومع عدد كبير من النجوم المصريين، متمنياً التعاون معها إذا أتيحت لهما الفرصة. إذ قال: "لي الشرف بأن أتعاون فنياً معها ونقدّم عملاً سوياً".
 (لها)
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