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فنون ومشاهير

فنانة خضعت لعمليّة جراحيّة... تعرّضت لوعكة صحيّة ونُقِلَت إلى المستشفى (صورة)

Lebanon 24
03-07-2024 | 09:30
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خضعت الفنانة المصرية لقاء سويدان لعملية جراحية جديدة، بعد تعرضها لوعكة صحية.

ونشرت لقاء عبر حسابها على "فيسبوك"، صورة لها وهي على السرير داخل أحد المستشفيات، للحظة دخولها إلى غرفة العمليات، وعلقت على الصورة بالقول: توكلت على الله أرحم الراحمين، الموعد السنوي للعملية، ربنا يقطعها عادة". (فوشيا)
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