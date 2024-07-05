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فنون ومشاهير
حفل يجمع بين الوليد الحلاني وعبير نعمة في زحلة.. إليكم الموعد
Lebanon 24
05-07-2024
|
11:30
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للمرة الأولى في زحلة، تُقام حفلة كبيرة تجمع الفنانة عبير نعمة والفنان الشاب الوليد الحلاني، وذلك يوم 19 تموز الحالي، في park joseph tohme skafe .
ومن المنتظر أن يقدّم الفنانان روائعهما الفنية، وستكون ليلة مميزة يعيش فيها الحضور مختلف المشاعر والأجواء، خصوصا أن الوليد الحلاني سيشعل الأجواء بالأغنيات الحماسية الراقصة، بينما تنقل عبير نعمة إحساسها الدافئ ودفء مشاعرها بصوتها الى الجمهور.
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