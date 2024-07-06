Advertisement

فنون ومشاهير

فنان حصل على 10 ملايين دولار لإحياء حفلٍ!

Lebanon 24
06-07-2024 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1219861-638558783093325897.jpg
Doc-P-1219861-638558783093325897.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال احتفالات فارهة سبقت حفل زفاف نجل أغنى رجل في آسيا، قدّم الفنان الكندي جاستن بيبر عرضاً في بومباي أمام جمع من المشاهير الهنود.

وأفادت وسائل إعلام هندية، بأن بيبر تقاضى 10 ملايين دولار مقابل هذا العرض. (العربية)
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
متى موعد زيارة رئيس الوزراء الهندي روسيا؟
lebanon 24
06/07/2024 18:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تلوث الهواء يتسبب بـ7% من الوفيات في الهند.. اليكم آخر ما كشفته الدراسات
lebanon 24
06/07/2024 18:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد قتلى حادثة تدافع في شمال الهند إلى 87 (العربية)
lebanon 24
06/07/2024 18:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24: سيقوم فوج الهندسة في الجيش بتفجير بالون حراري بعد قليل في بلدة كونين
lebanon 24
06/07/2024 18:22:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الهند

جاستن بيبر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:08 | 2024-07-06
06:07 | 2024-07-06
04:52 | 2024-07-06
04:39 | 2024-07-06
03:35 | 2024-07-06
02:47 | 2024-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24