فنان حصل على 10 ملايين دولار لإحياء حفلٍ!

خلال احتفالات فارهة سبقت حفل زفاف نجل أغنى رجل في آسيا، قدّم الفنان الكندي جاستن بيبر عرضاً في بومباي أمام جمع من المشاهير الهنود.





وأفادت وسائل إعلام هندية، بأن بيبر تقاضى 10 ملايين دولار مقابل هذا العرض. (العربية)