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فنون ومشاهير

وائل جسار يوجه رسالة لفنانة شهيرة بعد اعترافها بحبها له

Lebanon 24
07-07-2024 | 02:55
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أثارت تصريحات الفنانة أسماء جلال، جدلاً واسعاً بعد اعترافها بحبها الشديد للنجم وائل جسار، وذلك خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية ON E.
وصرحت أسماء جلال بحبها وإعجابها الشديد بـ وائل جسار منذ صغرها، مما دفعها إلى تعليق صورته في كل مكان بغرفتها، واهتمامها الشديد بمتابعة أخباره وحفلاته، وحضورها جميع الحفلات، مشيرة أنها في إحدى الحفلات ذهبت لالتقاط صورة معه وعرضت عليه الزواج.
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وفي تصريحات صحافية، علق الفنان وائل جسار، على تصريحات أسماء جلال؛ قائلًا: «ألف شكر لها على محبتها الكبيرة لي، وإن شاء الله ربنا يوفقها في حياتها الشخصية والفنية، تصريحاتها كانت تلقائية جدًا، وطبيعية، وعبرت عن حبها لي بشكل لذيذ جداً، أشكرها من كل قلبي».
كما وجه لها رسالة، قائلاً: «ربنا يوفقها بابن الحلال، ويحبها حب مالوش حدود، لأنها تستاهل كل خير، ونظرتي المستقبلية لها إنها إن شاء الله ستكون نجمة كبيرة».
 
وكانت الفنانة أسماء جلال، قد حلت ضيفة ببرنامج  "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، وتحدثت عن حبها في مرحلة الطفولة للنجم المطرب وائل جسار، لافتة إلى أنها تحبه منذ صغرها، وطلبت منه في إحدى الحفلات الزواج، لكنه لم يهتم.


وقالت أسماء جلال عن مطربها المفضل وائل جسار: "بحبه جدا.. كنت الشخصية الملزقة اللي بحط صوره في كل حتة، وبعدين الموضوع تطور وبقيت غريبة الأطوار جدا وبقيت أحضر حفلاته كلها".
وتابعت: "بقى لما يعمل حفلة أكون أول واحدة عارفة مكانها فين وأحجز ترابيزة كاملة ليا عشان أركز معاه، وكنت ألبس فستان حتى لو الناس حواليا لابسة عادي عشان يشوفني، مع إنه متجوز .. فمش فاهمة أنا كنت بعمل ايه".
وأضافت: "طبعاً ولا أخد باله مني خالص لحد ما في مرة أعتقد خاف مني وقتها، لأن روحت له كنت عاوزة أتصور معاه، فقلت له عارف إننا هنتجوز؟ قالي والله!!.. كنت صغيرة والله العظيم وقتها يا جماعة.. لسه بحبه بس مش بعمل زي زمان، وربنا يبارك له في مراته وولاده".
وتشارك أسماء جلال في موسم عيد الأضحى المقبل بفيلمين هما "ولاد رزق 3" و"اللعب مع العيال". (نواعم)
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