نوال الزغبي اتخذت قرارها.. سترفع دعاوى قضائية على هؤلاء

كتبت النجمة نوال الزغبي اليوم الأحد، في تغريدة على موقع "أكس": "اليوم قررت إرفع دعاوي قضائية على الاشخاص اللي عم بيحاولوا يفبركوا اكاذيب وتشهير"، وذلك بالتزامن مع حملة تعليقات وشائعات قاسية بحقها.

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وأضافت: "خلونا نعرف مين وراهن"، وارفقت تهديدها بهاشتاغ "لا عزاء للحاقدين".