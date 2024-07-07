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فنون ومشاهير

نوال الزغبي اتخذت قرارها.. سترفع دعاوى قضائية على هؤلاء

Lebanon 24
07-07-2024 | 09:01
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كتبت النجمة نوال الزغبي اليوم الأحد، في تغريدة على موقع "أكس": "اليوم قررت إرفع دعاوي قضائية على الاشخاص اللي عم بيحاولوا يفبركوا اكاذيب وتشهير"، وذلك بالتزامن مع حملة تعليقات وشائعات قاسية بحقها.
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وأضافت: "خلونا نعرف مين وراهن"، وارفقت تهديدها بهاشتاغ "لا عزاء للحاقدين".
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