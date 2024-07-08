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فنون ومشاهير
هاني شاكر يعلق على صفعة عمرو دياب.. ماذا قال؟
Lebanon 24
08-07-2024
|
14:40
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تحدث النجم هاني شاكر عن المشاكل التي يعاني منها الفنانون في الفترة الأخيرة، وأكد أن نقابة الموسيقيين لا تتخذ أي إجراء بحق النجم عمرو دياب قبل أن تصلها شكوى رسمية.
ودافع نقيب المهن الموسيقية السابق عن "الهضبة"، فقال:"أعتقد أن عمرو تصرف بدون وعي وتسرّع، لأني عارف عمرو على المستوى الشخصي، هو إنسان جميل ومحترم ومحب لكل الناس اللي حواليه".
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وكانت صفعة النجم المصري للشاب قد أحدثت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، حيث انقسمت التعليقات بين مؤيد لـ"الهضبة" ومعارض له، إذ تقدّم محامي عمرو دياب ببلاغ الى قسم الشرطة حول الواقعة، مؤكداً أن الفنان تعرّض للضرر بعدما حاول الشاب أكثر من مرة التقاط صورة معه، وأمسكه من ظهره ووضع الهاتف في وجهه ليجبره على التقاط صورة معه. (لها)
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