تخضع للعلاج النفسي: استجواب شيرين عبد الوهاب هذا الأسبوع وهذا مصير حفلها في لبنان

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تتواصل الأزمة بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، فبين تكذيب الأخير لشكوى شيرين ضده وبين تأييد جمهورها وعودتها لحضن اهلها مجدداً، الحقيقة لم تظهر بعد.إلغاء الحفلفعلى الرغم كل الأحداث التي تمر بها شيرين إلا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن إلغاء حفلها الغنائي الجديد في لبنان والمقرر إقامته بتاريخ 20 تموز. وتحاول الشركة تأجيل تاريخ الحفل لحين الإطمئنان على حالة شيرين الصحية ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن مصير الحفل بشكل نهائي.وقد علمت "نواعم" أن خلال الـ 24 ساعة المقبلة سيتم الإعلان عن مصير الحفل بشكل نهائي.ويتردد أيضاً أن حفل شيرين المنتظر في تركيا خلال الشهر المقبل بتاريخ 3 آب سيتم إلغاؤه أيضاً لحين عودة شيرين لحياتها الطبيعية مجدداً بعد مرورها بالعديد من الأزمات خلال السنوات الماضية.كما علمت "نواعم" أن شيرين كانت مرشحة لتكون ضمن نجوم مشروع ليالي مصر ولكن لم يتم تحديد مصير تواجدها ضمن المشروع حتى وقتنا الحالي بعد أزماتها الأخيرة.علاج شيرينوتحاول شيرين حالياً الخضوع لمرحلة علاج نفسي وبدني بعد تعرضها لإصابات بالغة في الرأس وكدمات بالعين وجروح سطحية أخرى نتيجة لتعرضها للضرب على يد طليقها حسام حبيب وفقاً لأقوالها بالدعاوى القضائية، وكانت شيرين قد تغيبت عن جلسة إستجوابها خلال الساعات الماضية مجدداً بسبب حالتها الصحية، على أن يتم إستجوابها نهاية الأسبوع الحالي. (نواعم)