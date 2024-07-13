بعد أزمتها الأخيرة شيرين عبد الوهاب تخضع للعلاج.. وشقيقها يكشف حالتها

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بعد الأزمة التي مرت بها مؤخرًا مع طليقها الفنان حسام حبيب، والتي انتهت بالصلح وتسوية الأمر بينهما أمام جهات التحقيق، كشف محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب حالتها الصحية بعد خضوعها لرحلة علاجية حتى تعود من جديد لجمهورها.وأكد شقيق شيرين أن كل ما يتمناه هو عودة شقيقته ووقوفها من جديد على قدميها؛ لتعود لفنها وأعمالها الناجحة.وكتب في تعليق له على حسابه بموقع "فيسبوك": "والله وحياة نظر أمي ولا يفرق معايا شكلي وإني كويس ولا وحش، اللي يفرق دلوقتي إنها تقف تاني على رجليها وتنسى الفترة دي كلها وترجع تاني تمتع الناس بفنها وأغانيها وأفلامها وبرامجها ومسلسلاتها، بأمر الله وهتفتكر الأيام دي وتضحك عليها".وطمأن محمد عبد الوهاب الجمهور على شقيقته شيرين، وأكد أنها بخير وأمان، وطالب جمهورها بالدعاء له حتى تعود من جديد.يُذكر أن شيرين تصالحت مع شقيقها محمد بعد الأزمات التي كانت بينهما مؤخرًا، حيث سبق وأقامت ضده دعوى، إلا أنها تنازلت عن تلك الدعوى بعد تعرضها لأزمة صحية في واقعة التشاجر مع حسام حبيب، ودخولها المستشفى حتى تماثلت للشفاء وعادت معه لمنزل العائلة.(لها)