Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أزمتها الأخيرة شيرين عبد الوهاب تخضع للعلاج.. وشقيقها يكشف حالتها

Lebanon 24
13-07-2024 | 02:03
A-
A+
Doc-P-1222159-638564582729373306.jpeg
Doc-P-1222159-638564582729373306.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الأزمة التي مرت بها مؤخرًا مع طليقها الفنان حسام حبيب، والتي انتهت بالصلح وتسوية الأمر بينهما أمام جهات التحقيق، كشف محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب حالتها الصحية بعد خضوعها لرحلة علاجية حتى تعود من جديد لجمهورها.
Advertisement

وأكد شقيق شيرين أن كل ما يتمناه هو عودة شقيقته ووقوفها من جديد على قدميها؛ لتعود لفنها وأعمالها الناجحة.

وكتب في تعليق له على حسابه بموقع "فيسبوك": "والله وحياة نظر أمي ولا يفرق معايا شكلي وإني كويس ولا وحش، اللي يفرق دلوقتي إنها تقف تاني على رجليها وتنسى الفترة دي كلها وترجع تاني تمتع الناس بفنها وأغانيها وأفلامها وبرامجها ومسلسلاتها، بأمر الله وهتفتكر الأيام دي وتضحك عليها".

وطمأن محمد عبد الوهاب الجمهور على شقيقته شيرين، وأكد أنها بخير وأمان، وطالب جمهورها بالدعاء له حتى تعود من جديد.

يُذكر أن شيرين تصالحت مع شقيقها محمد بعد الأزمات التي كانت بينهما مؤخرًا، حيث سبق وأقامت ضده دعوى، إلا أنها تنازلت عن تلك الدعوى بعد تعرضها لأزمة صحية في واقعة التشاجر مع حسام حبيب، ودخولها المستشفى حتى تماثلت للشفاء وعادت معه لمنزل العائلة.(لها)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:07 | 2024-07-13
04:15 | 2024-07-13
03:34 | 2024-07-13
02:58 | 2024-07-13
02:32 | 2024-07-13
01:22 | 2024-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24