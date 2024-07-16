"خسرت مليونيّ دولار"... الشيف أنطوان: "راحوا اختفوا اتبخروا"

قال الشيف أنطوان إنّه تلقى عروضاً من قنوات عديدة، لكنه أشار إلى أنّ تلفزيون لبنان هو "بيته".

وأشار الشيف أنطوان إلى أنّه خسر مليونيّ دولار خلال الأزمة الإقتصاديّة، وقال: "راحوا اختفوا اتبخروا، ورجعت عم بوقف عن جديد، ورجعت فتحت شغل جديد في الأردن". (رصد لبنان 24)