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فنون ومشاهير
"خسرت مليونيّ دولار"... الشيف أنطوان: "راحوا اختفوا اتبخروا"
Lebanon 24
16-07-2024
|
06:30
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قال الشيف أنطوان إنّه تلقى عروضاً من قنوات عديدة، لكنه أشار إلى أنّ تلفزيون لبنان هو "بيته".
وأشار الشيف أنطوان إلى أنّه خسر مليونيّ دولار خلال الأزمة الإقتصاديّة، وقال: "راحوا اختفوا اتبخروا، ورجعت عم بوقف عن جديد، ورجعت فتحت شغل جديد في الأردن". (رصد لبنان 24)
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