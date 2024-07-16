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فنون ومشاهير

"خسرت مليونيّ دولار"... الشيف أنطوان: "راحوا اختفوا اتبخروا"

Lebanon 24
16-07-2024 | 06:30
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قال الشيف أنطوان إنّه تلقى عروضاً من قنوات عديدة، لكنه أشار إلى أنّ تلفزيون لبنان هو "بيته".
 
 
وأشار الشيف أنطوان إلى أنّه خسر مليونيّ دولار خلال الأزمة الإقتصاديّة، وقال: "راحوا اختفوا اتبخروا، ورجعت عم بوقف عن جديد، ورجعت فتحت شغل جديد في الأردن". (رصد لبنان 24)
 
 
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