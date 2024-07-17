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فنون ومشاهير

بالفيديو... الأمطار تُغرق قصر فنان في كندا!

Lebanon 24
17-07-2024 | 10:23
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تحوّل قصر مغنّي الراب دريك، الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار في تورونتو، إلى حديقة مائيّة بعد عاصفة شديدة ضربت البلاد.

وقال دريك ممازحا: "من الأفضل أن تكون هذه قهوة إسبريسو مارتيني"، ونشر فيديو للمياه البنية العكرة التي تتدفق إلى إحدى الغرف في قصره. (اليوم السابع)
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