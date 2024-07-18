العروس دانييلا رحمة تقضي شهر العسل في فرنسا.. وتنشر صورا جديدة

يبدو ان الممثلة دانييلا رحمة لا تزال في شهر العسل في جنوب فرنسا وتحديدا في مدينة سان تروبيه.



ونشرت دانييلا صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام، بدت فيها وهي تستمتع بوقتها على البحر.

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وكان زوجها الفنان ناصيف زيتون أعلن مؤخرا انهما اختارا مدينة نيس الفرنسية كوجهة لشهر العسل، مؤكدا أنه لم يقم بـ PROPOSAL لطلب يد دانييلا، كونه ليس من هذا النوع، مضيفا: " قلت لها ما عندي ياهن هالحركات وقلت لها بدك نتزوج هلق منتزوج".



ودخل الثنائي القفص الذهبي في الأول من تموز الجاري في زفاف اعتبر الأكثر تكتما وسرية ونشرا لاحقا الصور الرسمية لهما.





