تُوفي قبل عام.. كارين سلامة تستذكر شقيقها الراحل: "أخ يا خيي" (صورة)

بعد مرور عام على وفاته، استذكرت الممثلة ومُقدّمة البرامج كارين سلامة شقيقها الراحل، ونشرت صورة له عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".

وقالت سلامة: "صاروا سنة... أخ يا خيي".