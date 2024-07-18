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فنون ومشاهير

تُوفي قبل عام.. كارين سلامة تستذكر شقيقها الراحل: "أخ يا خيي" (صورة)

Lebanon 24
18-07-2024 | 08:25
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بعد مرور عام على وفاته، استذكرت الممثلة ومُقدّمة البرامج كارين سلامة شقيقها الراحل، ونشرت صورة له عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".
 
 
وقالت سلامة: "صاروا سنة... أخ يا خيي".
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كارين سلامة

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